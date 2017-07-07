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07 Temmuz 2017 Cuma 09:51

ABD'de Iraklı Hristiyanların İadesi Ertelendi

ABD'deki bin 400 Iraklı Hristiyanın ülkelerine iadesi mahkeme kararıyla bir kez daha ertelendi.

ABD'de Iraklı Hristiyanların İadesi Ertelendi
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DETROİT BÖLGE MAHKEMESİ YARGICI GOLDSMİTH, ÜLKELERİNE GERİ GÖNDERİLMELERİ HALİNDE İŞKENCE GÖRME İHTİMALİ OLAN BİN 400 IRAKLI HRİSTİYAN'IN İADESİNİN 14 GÜN ERTELENMESİNE HÜKMETTİ

 ABD'deki bin 400 Iraklı Hristiyanın ülkelerine iadesi mahkeme kararıyla bir kez daha ertelendi.

Detroit Bölge Mahkemesi Yargıcı Mark Goldsmith, haklarında ülkelerine iade kararı olan ve geri gönderilmeleri durumunda işkence görme ihtimali bulunan Iraklı Hristiyanların, ülkelerine iadesinin 14 gün daha ertelenmesine karar verdi.

Kararın pazartesi gününden başlayarak 24 Temmuz'a kadar geçerli olmasına hükmedildi.

ABD Adalet Bakanlığı, bir bölge mahkemesi yargıcının göçmenlikle ilgili konuda yetkisi olmadığını açıklamıştı. Hükümet yetkilileri, ülke çapında bin 400 Iraklı hakkında sınır dışı kararı bulunduğunu duyurmuştu.

Yargıç Goldsmith, 23 Haziran'da Michigan eyaletinde yaşayan ve ülkelerine geri gönderilmeleri durumunda işkence ve ölümle karşı karşıya kalmaktan korkan 100'den fazla Iraklı Hristiyan'ın ülkelerine iadesinin, 14 gün süreyle askıya alınmasına karar vermişti.

Adalet Bakanlığı, uzun süredir ABD'de yaşayan ve kısa süre önce gözaltına alınan Iraklıların, bölge mahkemesine yaptığı başvuruya itiraz ederek, bu kişilerin ülkede kalmak için göçmen mahkemesine başvuruda bulunması gerektiğini kaydetmişti.

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