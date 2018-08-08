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ABD'de İlk Müslüman Kadın Aday Kongre'ye Giriyor...

ABD'nin Michigan eyaletindeki Demokrat Parti'nin ön seçimlerine katılan ilk Müslüman kadın aday Raşide Tlaib, Kongre'ye giriyor.

ABD'de İlk Müslüman Kadın Aday Kongre'ye Giriyor...

ABD'nin Michigan eyaletindeki Demokrat Parti'nin ön seçimlerine katılan ilk Müslüman kadın aday Raşide Tlaib, Kongre'ye giriyor.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 10:42
ABD'de İlk Müslüman Kadın Aday Kongre'ye Giriyor...


ABD'nin Michigan eyaletindeki Demokrat Parti'nin ön seçimlerine katılan ilk Müslüman kadın aday Raşide Tlaib, Kongre'ye giriyor.
Independent'in haberine göre, seçim kampanyası sırasında kapı kapı dolaşarak bir milyon dolardan fazla yardım toplamayı başaran Filistin asıllı Tlaib, aralarında Detroit Belediye Meclisi Başkanı Brenda Jones ve Westland Belediye Başkanı Bill Wild'ın bulunduğu diğer Demokrat adaylarla yarıştığı ön seçimlerin galibi oldu.
Ön seçimlerde oyların yüzde 33,6'sını alan Tlaib, 13. bölge için yarışan Cumhuriyetçi aday çıkmadığından 6 Kasım'da yapılacak ara seçimde rakipsiz biçimde Kongre'ye giren ilk Müslüman kadın olacak.
Michigan'dan 13. bölge Kongre üyesi John Conyers Jr, geçen aralık ayında cinsel taciz suçlamaları üzerine istifa etmişti. Conyers, 1965 yılından bu yana koltuğunu koruyordu.
Eski eyalet meclisi üyesi Tlaib, ABC News'e verdiği demeçte "Müslüman kimliklerini ve nereye ait olduklarını sorgulayan oğullarım ve adaletsizlikler nedeniyle yarışıyorum. Hiçbir zaman kenara çekilen biri olmadım." ifadesini kullanmıştı.
 

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Son Güncelleme: 08.08.2018 14:06
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