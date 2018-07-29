banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95585
ALTIN
190.781
DOLAR
4.8498
STERLİN
6.3424
EURO
5.6540
Polisiye Haberler...
Polisiye Haberler...
Bilerek almış
BİLEREK ALMIŞ
İskele'de huzur operasyonu
İSKELE'DE HUZUR OPERASYONU
Lefkoşa'da hırsızlık
LEFKOŞA'DA HIRSIZLIK
banner282
Flaş Haber
Bilerek almış
Kapat

ABD'de hükümet binasında Trump'ın yerine Putin portresi

ABD’nin Colorado eyaletindeki hükümet binasına kimliği belirsiz bir kişi, ülkenin eski başkanlarının tablolarının bulunduğu duvarın önüne Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tablosunu koydu.

ABD'de hükümet binasında Trump'ın yerine Putin portresi

ABD’nin Colorado eyaletindeki hükümet binasına kimliği belirsiz bir kişi, ülkenin eski başkanlarının tablolarının bulunduğu duvarın önüne Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tablosunu koydu.

29 Temmuz 2018 Pazar 14:26
ABD'de hükümet binasında Trump'ın yerine Putin portresi

ABD’nin Colorado eyaletindeki hükümet binasına kimliği belirsiz bir kişi, ülkenin eski başkanlarının tablolarının bulunduğu duvarın önüne Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tablosunu koydu.
CNN'in haberine göre, kimliği belirsiz bir kişi tarafından, ABD eski başkanları George W. Bush ve Barack Obama’nın portrelerinin yanında Başkan Donald Trump için ayrılan yere bir şövale ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in portresi koyuldu.
Bir tur gezisi sırasında fark edilen duvarın görüntüsü, Senatör Steve Fenberg tarafından Twitter’da paylaşıldı.
Duvarda Trump’ın portresinin olması gereken yerin, portreler için ödeme yapan sivil toplum kuruluşu "Colorado Kültür için Vatandaşlar"a gerekli 10 bin dolarlık bağışın yapılmaması nedeniyle, protesto amacıyla boş bırakıldığı ileri sürüldü. Olay, ABD basınında "muzip bir eylem" olarak yer aldı.
Putin'in tablosu, binadaki yetkililer tarafından kaldırıldı.
 

banner288
Son Güncelleme: 29.07.2018 17:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıllı telefon kullananlar dikkat!
Akıllı telefon kullananlar dikkat!
İnsan kaçakçılığı mağdurlarının 3'te 1'ini çocuklar oluşturuyor
İnsan kaçakçılığı mağdurlarının 3'te 1'ini çocuklar oluşturuyor
“Filistin özgürleşene kadar mücadeleme devam edeceğim“
“Filistin özgürleşene kadar mücadeleme devam edeceğim“
İsrail ordusu Gazze yolundaki “Özgürlük Filosu“nu durdurdu
İsrail ordusu Gazze yolundaki “Özgürlük Filosu“nu durdurdu
Abbas: “Ahed Et-Temimi Filistin direnişinin sembolüdür“
Abbas: “Ahed Et-Temimi Filistin direnişinin sembolüdür“
Çin uzaya ikiz navigasyon uydusu gönderdi
Çin uzaya ikiz navigasyon uydusu gönderdi
ABD, İsrail'e verdiği destekle Ortadoğu barışını tehdit ediyor...
ABD, İsrail'e verdiği destekle Ortadoğu barışını tehdit ediyor...
Endonezya’da 6,4 Büyüklüğünde Depremde 14 Kişi Hayatını Kaybetti
Endonezya’da 6,4 Büyüklüğünde Depremde 14 Kişi Hayatını Kaybetti
Hindistan'da Yamuna Nehri'nin Su Seviyesi Tehlike Sınırının Üstüne Çıktı
Hindistan'da Yamuna Nehri'nin Su Seviyesi Tehlike Sınırının Üstüne Çıktı
Barzani'den Siyasi Partilere Birlik Çağrısı
Barzani'den Siyasi Partilere Birlik Çağrısı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim