banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94201
ALTIN
194.381
DOLAR
4.7453
STERLİN
6.2562
EURO
5.4906
En Fazla Yağış Akdoğan’a Düştü
En çok yağmur nereye yağdı...?
Hasan İşlek teminatla serbest
HASAN İŞLEK TEMİNATLA SERBEST
Darp zanlıları tutuksuz yargılanacak
DARP ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Şölen silahla dehşet saçtı
ŞÖLEN SİLAHLA DEHŞET SAÇTI
banner282
Flaş Haber
Hisar üzerinde asılı kaldı
Kapat

ABD'de Her 100 Kişiye 121 Silah Düşüyor...

Dünya genelindeki 1 milyardan fazla silahın yüzde 40'ı, her yıl silahlı saldırılar nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve bireysel silahlanma tartışmalarının sık sık gündeme geldiği ABD'deki sivillerin elinde bulunuyor.

ABD'de Her 100 Kişiye 121 Silah Düşüyor...

Dünya genelindeki 1 milyardan fazla silahın yüzde 40'ı, her yıl silahlı saldırılar nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve bireysel silahlanma tartışmalarının sık sık gündeme geldiği ABD'deki sivillerin elinde bulunuyor.

20 Haziran 2018 Çarşamba 09:39
ABD'de Her 100 Kişiye 121 Silah Düşüyor...

Dünya genelindeki 1 milyardan fazla silahın yüzde 40'ı, her yıl silahlı saldırılar nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve bireysel silahlanma tartışmalarının sık sık gündeme geldiği ABD'deki sivillerin elinde bulunuyor.
AA muhabirinin bağımsız araştırma kuruluşu ''Small Arms Survey''in silahlarla ilgili küresel çalışmasından derlediği verilere göre, silah sayısının son 10 yılda yüzde 17 arttığı ve dünya genelinde 1 milyardan fazla ateşli silah bulunduğu tahmin ediliyor.
Dünya genelindeki silahların yüzde 85'ini oluşturan 857 milyon silah, siviller, özel güvenlik şirketleri, devlet dışı silahlı gruplar ve çetelerin elinde bulunuyor.
Silahların yüzde 2'sinin (23 milyon) kolluk kuvvetlerinde, yüzde 13'ünün (133 milyon) ise askeri teçhizat olduğu sanılıyor.
İstatistikler, bireysel silahlanma konusunda gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ve savaş ve çatışmaların vurduğu ülkeleri geride bıraktığını gösteriyor.
ABD'DE BİREYLERİN ELİNDEKİ SİLAHLAR DÜNYADAKİ SİLAHLARIN YÜZDE 40'INI OLUŞTURUYOR
Her yıl silahlı saldırılar nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve bireysel silahlanma tartışmalarının sık sık gündeme geldiği ABD'de siviller, dünya genelindeki 1 milyardan fazla silahın yüzde 40'ına denk düşen 393 milyon silahı elinde bulunduruyor.

banner277
Yaklaşık 326 milyon kişinin yaşadığı ABD'de her 100 kişiye 121 silah düşüyor.
ABD'DE HER GÜN ORTALAMA 100 KİŞİ ATEŞLİ SİLAHLAR NEDENİYLE ÖLÜYOR
ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri verilerine göre, ülkede her gün yaklaşık 100 kişi ateşli silahlar nedeniyle hayatını kaybediyor.
ABD'yi bireylerin elindeki 71 milyon silahla Hindistan, 50 milyon silahla da Çin takip ediyor.
Kişi başına düşen silah sayısına bakıldığında ise ABD'den sonra iç savaş nedeniyle insani felaketin eşiğindeki Yemen geliyor. Her 100 kişiye 52,8 silahın düştüğü Yemen'i her 100 kişiye 39,1 silah düşen Karadağ ve Sırbistan takip ediyor. Endonezya, Japonya ve Malawi'de ise 100 kişiye bir silah bile düşmüyor.
Kişi başına düşen silah sayısının en yüksek olduğu ülke ve bölgeler şu şekilde sıralanıyor (her 100 kişiye):
“Kanada, Uruguay ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde 34,7; Lübnan’da 31,9; İzlanda’da 31,7; Bosna Hersek’te 31,2; Avusturya’da 30; Makedonya’da 29,8; Norveç’te 28,8; Malta’da 28,3; İsviçre’de 27,6; Kosova’da 26,3; Yeni Zelanda’da 23,8; İsveç’te 23,1; Pakistan’da 22,3; Portekiz’de 21,3; Fransa, Almanya ve Irak’ta 19,6; Lüksemburg’da 18,9”
 

banner288
Son Güncelleme: 20.06.2018 12:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ab Sığınmacıların Kişisel Bilgilerini Detaylı Biçimde Depolayacak
Ab Sığınmacıların Kişisel Bilgilerini Detaylı Biçimde Depolayacak
Brüksel'de Sığınmacılar İçin
Brüksel'de Sığınmacılar İçin "mini Zirve"
Ucuza Maliyetli Hızlı DNA Sentezleme Yöntemi Geliştirildi!
Ucuza Maliyetli Hızlı DNA Sentezleme Yöntemi Geliştirildi!
Avrupa'nın En Pahalı Ülkesi İzlanda!
Avrupa'nın En Pahalı Ülkesi İzlanda!
Filistin Nüfusunun Yaklaşık Yarısı Mülteci!
Filistin Nüfusunun Yaklaşık Yarısı Mülteci!
Japonlar, Temizlikleriyle Futbolseverleri Büyüledi!
Japonlar, Temizlikleriyle Futbolseverleri Büyüledi!
Dünya Genelinde 68,5 Milyon İnsan Yerinden Edilmiş Durumda!
Dünya Genelinde 68,5 Milyon İnsan Yerinden Edilmiş Durumda!
AB Vatandaşlarının Yüzde 5'i Evden Çalışıyor...
AB Vatandaşlarının Yüzde 5'i Evden Çalışıyor...
Moon'dan Rusya Ziyareti Öncesi Açıklama!
Moon'dan Rusya Ziyareti Öncesi Açıklama!
Kanada'da Keyfi Marihuana Kullanımı Yasallaştı!
Kanada'da Keyfi Marihuana Kullanımı Yasallaştı!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim