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ABD'de Havayolu Personeli Uçak Kaçırınca Jetler Peşine Düştü

ABD'de bir havayolu personeli havalimanından uçak çaldı. Uçağı gizlice havalandıran personel, tüm çabalara rağmen uçağı indirmeyince savaş jetleri kaçırılan uçağın peşine düştü. Kısa süreli kovalamacanın ardından kaçırılan uçak yere çakıldı.

ABD'de Havayolu Personeli Uçak Kaçırınca Jetler Peşine Düştü

ABD'de bir havayolu personeli havalimanından uçak çaldı. Uçağı gizlice havalandıran personel, tüm çabalara rağmen uçağı indirmeyince savaş jetleri kaçırılan uçağın peşine düştü. Kısa süreli kovalamacanın ardından kaçırılan uçak yere çakıldı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 21:24
ABD'de Havayolu Personeli Uçak Kaçırınca Jetler Peşine Düştü

ABD'de bir havayolu personeli havalimanından uçak çaldı. Uçağı gizlice havalandıran personel, tüm çabalara rağmen uçağı indirmeyince savaş jetleri kaçırılan uçağın peşine düştü. Kısa süreli kovalamacanın ardından kaçırılan uçak yere çakıldı.

Amerika Birleşik Devleteri'nde (ABD) bir havayolu personeli, uluslararası bir havalimanında bir uçağı kaçırıp havalandırdı. Böyle bir güvenlik açığı karşısında şoke olan yetkililer, mevzu bahis çalışanı uçağı indirmeye ikna edemeyince jetler kaçırılan uçağın peşine düştü. Sosyal medyada yayılan görüntülerde uçağın bir ada yakınlarında suya çakıldığı görüldü.

İKİ F-15 TAKİBE ALDI

ABD'de dün askeri jetler, Seattle- Tacoma Uluslararası Havalimanı'ndan 'uçak çalan' bir havayolu çalışanı için havalandı. İki F-15'in peşine düştüğü uçak nüfusun fazla olmadığı bir adanın çok yakınında düştü. Pierce County Şerifi, olayın bir terör eylemi olduğuna dair hiçbir bulgu olmadığını, mekanikerin intihara meyilli olduğu ve tek başına hareket ettiğini açıkladı.

İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILDI

Alaska Havayolları'nın işlettiği Horizon Air, dün yerel saatle 20.00 sularında havayolu çalışanlarından birinin, Q400 tipi bir boş uçağı uçuş yetkisi olmadan havalandırdığını rapor etti. Kimliği açıklanmayan 29 yaşındaki mekaniker, havadayken kule tarafından ikna edilmeye çalışıldı ama çabalar sonuç vermedi, iki F-15 savaş jeti de uçağı takibe aldı.

HAVADA AKROBATİK HAREKETLER YAPTI

Havada tuhaf akrobatik hareketler yapan uçak, askeri bir tesis yakınlarında bulunan Ketron Adası'nın güneyinde düştü. Paylaşılan ses kayıtlarına göre uçak düşmeden önce ne kadar yakıt kaldığı konusunda endişelenmeye başladığı duyulan mekanikerin hayatta kalıp kalmadığı ise açıklanmadı

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