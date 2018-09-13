ABD'de Gözaltına Alınan Göçmen Çocukların Sayısında Rekor Artış

ÜLKEDE GEÇEN YIL MAYIS AYINDA 2 BİN 400 OLAN GÖZALTINDAKİ GÖÇMEN ÇOCUK SAYISI BU SENE 12 BİN 800'E ULAŞTI



ABD'de gözaltına alınan göçmen çocukların sayısının geçen yılın mayıs ayına göre 5 kattan fazla arttığı ortaya çıktı.

New York Times gazetesinin, ABD Sağlık ve İnsani İşler Bakanlığından alınan bilgilere dayandırdığı haberine göre, ABD'ye yasa dışı yollardan girdikten sonra ailelerinden ayrılan çocukların sayısında gelen tepkiler nedeniyle azalma görülse de sınırda tutuklanan göçmen çocukların sayısı bugüne kadar görülmemiş bir şekilde arttı.

ABD genelindeki göçmen çocuk gözaltı merkezlerinde geçen yıl mayıs ayında 2 bin 400 çocuk bulunuyordu. Bu sayı şu anda 12 bin 800'e ulaştı

Gözaltına alınan çocukların sayısında artış gözlenirken, ailelerine ya da sponsorlara teslim edilen çocukların sayısı aynı şekilde artış göstermedi.

Gözaltındakilerin çoğunluğunun ABD sınırını yalnız geçen çocuklar olduğu, bazılarının ise Orta Amerika ülkelerinden gelen ergenler olduğu belirtildi.

Ülke genelinde gözaltına alınan çocukların kaldığı 100'den fazla merkezin doluluğu da geçen yıl yüzde 30 iken şu anda yüzde 90'a yükseldi.

Yetkililer, ABD'ye olabilecek yeni bir göç dalgası durumunda merkezlerin kapasitesinin dolacağı uyarısında bulundu.

Haberde, tutuklu göçmen çocukların sayısındaki bu sayının artmasında ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen karşıtı politikalarının da etkili olduğu vurgulandı.