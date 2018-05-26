ABD'de görülen davada suçlu bulunan Hakan Atilla itiraz etti

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan ve 32 ay hapis cezası alan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, suçlu bulunma kararına itiraz ederek temyize başvurdu.
Atilla'nın avukatı Victor Rocco, müvekkilinin suçlu bulunma kararına itiraz ettikleri başvuruyu bir üst mahkemeye götürdü.
Başvuruda, Mehmet Hakan Atilla'nın "İran yaptırımlarını delme" suçlamasına itiraz edildiği kaydedilerek, kararın temyize götürüldüğüne işaret edildi.
Atilla'nın aldığı cezanın süresine yönelik bir itirazın yer almadığı başvurunun, bir üst mahkeme olan İkinci Bölge Federal Mahkemesinde görüleceği bildirildi.
Atilla'nın Türk avukatı Halil Uzun, kararın açıklanmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Çıkan sonuçtan direkt memnun olduğumu söyleyemem ama şikayetçi de değiliz. Bu bizim diğer süreçleri takip etmemiz için yeterli bir süre.'' değerlendirmesinde bulunmuştu.
Mehmet Hakan Atilla'nın avukatlarından Victor Rocco ise karar ''adil'' olsa da temyize gideceklerini belirtmişti.