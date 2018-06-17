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ABD'de festivalde silahlı saldırı!

ABD New Jersey'de düzenlenen sanat festivalinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

ABD'de festivalde silahlı saldırı!

ABD New Jersey'de düzenlenen sanat festivalinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

17 Haziran 2018 Pazar 20:03
ABD'de festivalde silahlı saldırı!

ABD'de festivalde silahlı saldırı

ABD New Jersey'de düzenlenen sanat festivalinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

ABD New Jersey eyaletinin başkenti Trenton'da yerel saatle 03.00 sularında, sanat ve eğlence etkinliği "Art All Night"da silahlı saldırı düzenlendi.

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Trenton polisi Darren Zappley, 1 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda vurulan çok sayıda kişinin hastaneye kaldırıldığını, bazılarının ameliyata alındığını bildirdi.

Olayın ayrıntıları ve yaralıların durumuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Cumartesi öğleden sonra başlayan ve gece boyu devam eden kültürel etkinliğin, öğleden sonraya kadar sürmesi bekleniyordu

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