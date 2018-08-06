banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94174
ALTIN
203.831
DOLAR
5.2315
STERLİN
6.7740
EURO
6.0483
Hamitköy'de asfaltlama sırasında patlama
Son Dakika
HAMİTKÖY'DE ASFALTLAMA SIRASINDA PATLAMA
Hamitköy'de Bomba, 6 yaralı
Son Dakika
HAMİTKÖY'DE BOMBA, 6 YARALI
Mutfaktan karides çaldılar
MUTFAKTAN KARİDES ÇALDILAR
Cinsel taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
CİNSEL TACİZ ZANLISI TUTUKSUZ YARGILACAK
banner282

ABD'de evde aç ve susuz kalmış 11 çocuk kurtarıldı

ABD'de evde aç ve susuz kalmış 11 çocuk kurtarıldı

06 Ağustos 2018 Pazartesi 15:07
ABD'de evde aç ve susuz kalmış 11 çocuk kurtarıldı

ABD'nin New Mexico eyaletinde çölün ortasında bir evde çok kötü koşullarda tutulan 11 çocuk kurtarıldı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, polis yetkilisi Jerry Hogrefe, eyaletin Amalia bölgesinden aldıkları bir mesaj üzerine operasyon düzenlediklerini belirtti.

Hogrefe, Amalia'da çölün ortasında bir evde yaşları 1 ila 15 olan 11 çocuğu aç, susuz ve korkmuş halde bulduklarını ifade etti.

Çocukların ayakkabılarının olmadığını, üstlerinde doğru düzgün kıyafetler bulunmadığını söyleyen Hogrefe, çocukların kaldığı yerde su ya da elektrik bulunmadığını ifade etti.

Çocukların sosyal hizmetler tarafından koruma altına alındığını belirten Hogrefe, evde bulunan 5 yetişkinden silahlı iki adamın gözaltına alındığını kaydetti.

 

banner288
Son Güncelleme: 06.08.2018 19:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gürcistan: “Gürcistan’ın NATO ile entegrasyonu bölgenin güvenliği ve istikrarı için önemli”
Gürcistan: “Gürcistan’ın NATO ile entegrasyonu bölgenin güvenliği ve istikrarı için önemli”
Brezilya'da başkanlık seçimi
Brezilya'da başkanlık seçimi
Chicago’da silahlı saldırılar: 9 ölü, 60 yaralı
Chicago’da silahlı saldırılar: 9 ölü, 60 yaralı
Pompeo'dan İran açıklaması
Pompeo'dan İran açıklaması
Rusya'dan NATO ve Gürcistan'a uyarı
Rusya'dan NATO ve Gürcistan'a uyarı
Nepal'de toprak kayması: 8 ölü
Nepal'de toprak kayması: 8 ölü
Hindistan'da 14 isyancı öldürüldü
Hindistan'da 14 isyancı öldürüldü
İnsanlı uzay uçuşlarına gelecek yıl başlanacak
İnsanlı uzay uçuşlarına gelecek yıl başlanacak
Çin Hipersonik Hava Aracı Test Etti
Çin Hipersonik Hava Aracı Test Etti
Endonezya'da 7 Büyüklüğünde Deprem.. 91 Kişi Hayatını Kaybetti!
Endonezya'da 7 Büyüklüğünde Deprem.. 91 Kişi Hayatını Kaybetti!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim