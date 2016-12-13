ABD'de Dışişleri Bakanlığı İçin Exxon Mobil CEO'su Tillerson Aday Gösterildi

ABD başkanlığına seçilen Donald Trump'ın, dışişleri bakanlığı için Exxon Mobil CEO'su Rex Tillerson'ı aday göstereceği bildirildi.

Trump'ın geçiş ekibi tarafından yapılan açıklamada, dünyanın en büyük enerji şirketlerinden Exxon Mobil CEO'su Tillerson'ın Trump tarafından dışişleri bakanlığı için aday gösterileceği belirtildi. Trump'ın resmi açıklamayı gün içerisinde yapacağı ifade edildi.

ABD medyası, 64 yaşındaki Tillerson'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakınlığına dikkati çekiyor. Tillerson ile Putin'in 20 yılı aşkın süredir tanıştıkları bildiriliyor. Exxon Mobil CEO'suna 2013 yılında Rusya'nın "Halk Kardeşliği Nişanı" verilmişti.



