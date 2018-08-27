ABD'de de silahlı saldırıda 3 kişi öldü

ABD'nin Florida eyaletindeki silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Florida'nın Jaksonville kenti Şerifi Mike Williams, basına yaptığı açıklamada, saldırgan olduğundan şüphelenilen kişinin, 2 kişiyi öldürdüğünü daha sonra da kendini vurduğunu belirtti.

Saldırıda 9 kişinin silahla, 2 kişinin de olay yerinden kaçmaya çalışırken yaralandığını aktaran Williams, şüphelinin kimliğinin Baltimore nüfusuna kayıtlı 24 yaşındaki beyaz erkek David Katz olarak belirlendiğini vurguladı.

Saldırının ardından ABD basınına açıklama yapan bir kaynak ise olayda saldırgan dahil 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

