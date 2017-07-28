ABD'de Cumhuriyetçilerin Son Sağlık Tasarısı Da Reddedildi

CUMHURİYETÇİ PARTİNİN OBAMACARE’İN İPTALİNİ ÖNGÖREN SON SAĞLIK REFORMU TASARISI, SENATODA YAPILAN KRİTİK OYLAMADA 49’A KARŞI 51 OYLA REDDEDİLDİ

DEMOKRAT VE BAĞIMSIZ SENATÖRLERİN TOPYEKUN KARŞI ÇIKTIĞI TASARIYA, ÜÇ CUMHURİYETÇİ TEMSİLCİ DE "HAYIR" DEDİ

ABD Senatosu, Cumhuriyetçi Partinin Obamacare’in iptalini öngören son sağlık reformu tasarısını da reddetti.

Senatoda yerel saatle 01:30’da başlayan kritik oylama, tasarının 49’a karşı 51 oyla reddedilmesiyle sonuçlandı.

Eski Başkan Barack Obama'nın imzasını taşıyan mevcut sağlık sisteminin (Obamacare) büyük bölümünü iptal etmeyi hedefleyen yasa tasarısı, oylamadan sadece saatler önce açıklanmıştı.

Demokrat ve bağımsız senatörlerin topyekun karşı çıktığı tasarıya, üç Cumhuriyetçi temsilci de "hayır" dedi. Muhalif tarafta yer alan Cumhuriyetçiler arasında geçen hafta beyninde tümör olduğunu öğrendiği halde oylamaya katılan 80 yaşındaki John McCain’in olması dikkati çekti.

Muhalif tarafta yer alan diğer Cumhuriyetçi senatörleri, partinin bundan önceki sağlık tasarılara da karşı çıkan Alaska Senatörü Lisa Murkowski ve Maine Senatörü Susan Collins oluşturdu.

TRUMP’IN TEPKİSİ GECİKMEDİ

Cumhuriyetçilerin sağlık reformundaki son girişiminin de başarısız olması, ABD Başkanı Donald Trump’ın tepkisine neden oldu.

Trump, Washington yerel saatiyle 02:00 surlarında kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “3 Cumhuriyetçi ve 48 Demokrat Amerikalılara hayal kırıklığı yaşattı. Daha yolun başında söylediğim gibi, Obamacare’in patlamasına izin verin, sonra anlaşın.” ifadelerini kullandı.

TASARI, ZORUNLU SAĞLIK SİGORTASINI KALDIRMAYI ÖNGÖRÜYORDU

“Sağlık Hizmetleri Özgürlük Yasası” (HCFA) başlığını taşıyan 8 sayfalık yeni tasarı, Obamacare çerçevesinde zorunlu olan sağlık sigortasının tamamen isteğe bağlı olmasını öngörüyordu.

Yasa teklifi, ayrıca Obamacare'in 50 ve üzerinde çalışanı bulunan iş yerlerine sağlık sigortası sağlama zorunluğunu kaldırmayı hedefliyordu.

Cumhuriyetçilerin geleneksel olarak karşı çıktıkları kürtaj ve doğum kontrolü gibi hizmetleri sunan kamu destekli aile planlama merkezi PlannedParenhood'a sağlanan finansmanı kesecek tasarı, ayrıca eyaletlere kendi sağlık sigortası muafiyetlerini belirlemeleri için daha fazla esneklik tanınmasını da içeriyordu.