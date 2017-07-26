ABD'de Cumhuriyetçilerin İlk Sağlık Yasa Tasarısı Reddedildi

ABD SENATOSUNDA OBAMACARE'İN İPTALİNE YÖNELİK CUMHURİYETÇİLERİN GÜNDEME GETİRDİĞİ İLK YASA TASARISI KABUL EDİLMEDİ

SENATODA BİR HAFTA BOYUNCA CUMHURİYETÇİLERİN SAĞLIK REFORMUNA YÖNELİK YENİ YASA TASARILARINI GÜNDEME GETİRMESİ BEKLENİYOR

ABD Senatosunda, Cumhuriyetçi senatörlerin, "Obamacare" olarak bilinen sağlık reformunun iptaline yönelik sunduğu ilk yasa tasarısı reddedildi.

Senato Genel Kurulunda yapılan oylamada 60 oya ihtiyacı olan tasarı, 57 hayır oyuna karşı 43 evet oyu alarak kabul edilmedi.

100 sandalyeli Senatoda 52 temsilcisi olan Cumhuriyetçi Parti'den 9 senatörün de aleyhte oy verdiği tasarı, Senato Genel Kurulunun yeni sağlık reformu tartışmalarına açılmasının ardından oylanan ilk yasa tasarısı olma özelliğini taşıyordu.

Yaklaşık bir hafta boyunca Cumhuriyetçi senatörlerin bazı değişikliklerle yeni tasarıları oylamaya sunmaları ve mevcut sağlık reformu Obamacare'in iptali ve değiştirilmesi için girişimlerde bulunması bekleniyor.

ABD Senatosu, dün yapılan oylamada, Cumhuriyetçilerin Obamacare'i iptal etmeyi hedeflediği yeni sağlık reformu için görüşmelerin başlamasını 51'e karşı 50 oyla kabul etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da yazılı bir açıklama ile Cumhuriyetçi senatörlerin Obamacare'in iptali için ilk engeli aşmasını memnuniyetle karşıladığını bildirmişti.