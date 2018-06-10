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ABD'de Çizgi Roman Fuarı!

ABD'nin California eyaletine bağlı Oakland kentinde düzenlenen "San Francisco 2018 Comic Con" (Çizgi Roman) fuarı, renkli görüntülere sahne oldu. Oakland Convention Center'daki fuarı binlerce kişi ziyaret etti.

ABD'de Çizgi Roman Fuarı!

ABD'nin California eyaletine bağlı Oakland kentinde düzenlenen "San Francisco 2018 Comic Con" (Çizgi Roman) fuarı, renkli görüntülere sahne oldu. Oakland Convention Center'daki fuarı binlerce kişi ziyaret etti.

10 Haziran 2018 Pazar 12:42
ABD'de Çizgi Roman Fuarı!

ABD'nin California eyaletine bağlı Oakland kentinde düzenlenen "San Francisco 2018 Comic Con" (Çizgi Roman) fuarı, renkli görüntülere sahne oldu.
Oakland Convention Center'daki fuarı binlerce kişi ziyaret etti.
Çizgi roman, grafik roman çizimleri, video oyunlarının sergilendiği fuarda, bazı katılımcılar kostümleri ve makyajlarıyla dikkat çekti.

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1980'li yılların atari oyunlarının da yer aldığı fuarda, yetişkinler adeta çocuklar gibi oyunlar oynadı.
Fuara katılan Victor Navone, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Aslında Comic Con fuarına çizgi romanlar için gelmedim. Genellikle filmler, animasyonlar ve modası geçmiş, eskiyi hatırlatan şeyler için buradayım. Uzun zamandır rastlamadığım 80'lerin oyunu olan atariyi oynamaktan oldukça keyif aldım.'' dedi.
Fuara katılanlar, sinema dünyasından Matt Smith, Bonnie Wright ve Jonathan Frakes gibi ünlüler hayranlarıyla buluştu. İmza ve fotoğraf almak için sıraya giren hayranlardan yaklaşık 200 dolar ücret alındı.
 


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Son Güncelleme: 10.06.2018 15:44
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