ABD'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı: 14 yaralı
ABD Colorado'da şiddetli dolu yağışında 14 kişi yaralandı, evlerin çatıları ve camlarıyla araçlar hasar gördü.
ABD’nin Colorado eyaletinde dün öğle saatlerinde başlayan ceviz büyüklüğünde dolu yağışı 14 kişinin yaralanmasına, hayvanat bahçesindeki 2 hayvanın ise ölümüne sebep oldu.
Colorado Springs itfaiyesi, şiddetli dolu yağışında yaralanan 5 kişinin hastanede, 9 kişinin ise sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildiğini açıkladı.
Dolu yağışı nedeniyle evlerin çatıları ve camlarıyla araçlar hasar gördü.