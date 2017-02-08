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08 Şubat 2017 Çarşamba 09:24

ABD'de Camiyi Kundaklayan Saldırgana 30 Yıl Hapis

ABD'de Camiyi Kundaklayan Saldırgana 30 Yıl Hapis
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FLORİDA EYALETİNDEKİ CAMİYİ KUNDAKLAYAN SCHREİBER'E 30 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

 ABD'nin Florida eyaletinde, "Orlando saldırganı"nın gittiği Fort Pierce'teki camiyi kundaklayan Joseph Michael Schreiber 30 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Florida mahkemesinde görülen davada hakimin, Fort Pierce'teki İslam Merkezi içinde bulunan camiyi kundaklayan 32 yaşındaki Schreiber'e, işlediği suçtan dolayı özür dilemesine rağmen, 30 yıl hapis ve 10 bin dolar para cezası verdiği bildirildi.

Bu arada, Schreiber'e verilen para cezasının arttırılabileceği ifade edildi.

Sabıka kaydı olan ve sosyal medyada İslam karşıtı mesajlar paylaşan Schreiber, 12 Haziran'da Orlando'da bir gece kulübünde  49 kişinin ölümüne ve 53 kişinin yaralanmasına yol açan Afganistan asıllı Omar Mateen'in gittiği belirtilen camiyi ateşe vererek camide 100 bin dolar civarında maddi hasara yol açmıştı.

Saldırıyla ilgili ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu ortak bir soruşturma yürütmüş, yerel güvenlik yetkilileri de yayınladıkları video görüntüleriyle nefret suçunu işleyen kişinin kimliğinin belirlenmesi için büyük çaba göstermişti.

Daha sonra bölge polisi, camiyi kendisini "direnen bir Yahudi" olarak tanıtan Schreiber'in kundakladığını açıklamış ve 14 Eylül'de tutuklamıştı.

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