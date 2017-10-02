ABD'de Bir Saldırı Daha!

Lawrence Polisi, yeni basketbol sezonunun kutlandığı Kansas Üniversitesi yakınlarındaki saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını açıkladıEmniyet Müdürü Anthony Brixius, saldırıda yaklaşık 20 el ateş açıldığını aktardı. Üniversite Sözcüsü Erinn Barcomb-Peterson da ölenler arasında üniversite öğrencilerinin bulunmadığını belirtti.Polis, tedavi altına alınanan yaralıların hayati tehlikesi olmadığını söyledi. Emniyet Müdürlüğüne yakın bir yerde düzenlenen söz konusu saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

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