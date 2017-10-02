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02 Ekim 2017 Pazartesi 10:22

ABD'de Bir Saldırı Daha!

ABD'de Bir Saldırı Daha!
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ABD'de konsere düzenlenen silahlı saldırının ardından bir saldırı da Kansas eyaletindeki üniversite yakınlarında düzenlendi.

Lawrence Polisi, yeni basketbol sezonunun kutlandığı Kansas Üniversitesi yakınlarındaki saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını açıkladı

Emniyet Müdürü Anthony Brixius, saldırıda yaklaşık 20 el ateş açıldığını aktardı. Üniversite Sözcüsü Erinn Barcomb-Peterson da ölenler arasında üniversite öğrencilerinin bulunmadığını belirtti.

Polis, tedavi altına alınanan yaralıların hayati tehlikesi olmadığını söyledi. Emniyet Müdürlüğüne yakın bir yerde düzenlenen söz konusu saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor. 
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ABDde Bir Saldırı Daha!
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