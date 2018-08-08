banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96161
ALTIN
205.254
DOLAR
5.2518
STERLİN
6.8004
EURO
6.1040
Kanunsuz avlanma
KANUNSUZ AVLANMA
Baf’ta Soygun!
Son Dakika
Baf’ta bir bet ofisinin soyulduğu...
Uyguladığı emir başına dert oldu
UYGULADIĞI EMİR BAŞINA DERT OLDU
Depodaki ürünleri sattı iddiası
DEPODAKİ ÜRÜNLERİ SATTI İDDİASI
banner282
Flaş Haber
Kanunsuz avlanma
Kapat

ABD'de bir kütüphaneyi yılanlar bastı

ABD'de bir kütüphaneyi yılanlar bastı

08 Ağustos 2018 Çarşamba 06:54
ABD'de bir kütüphaneyi yılanlar bastı

ABD'nin başkenti Washington'daki Georgetown Kütüphanesi'nde birçok yılanın ortaya çıkmasının ardından bina karantinaya alındı.
Amerikan medyasında yer alan haberlere göre olaylar, geçen cumartesi günü bir kütüphane çalışanının binanın alt katında bir yılan görmesiyle başladı.
Görevli hayvanı yakalayarak kütüphaneden çıkardı ve ormana saldı ancak daha sonra diğer çalışanlar da içeride çok sayıda yılan gördüğü söyledi.
YILANLAR ESRARENGİZ BİR ŞEKİLDE ORTADAN KAYBOLDU
Nereden geldiği belli olmayan yılanların paniğe yol açtığı kütüphanede yönetim bir ilaçlama şirketi ile binanın yılanlardan temizlenmesi için anlaştı.
İlaçlama şirketi binadan dışarıya çıkabilecek her tarafı kapatıp kütüphaneyi iki günlüğüne karantinaya aldı.
Şirket görevlileri dün kütüphaneyi açtığında sadece bir yılanın ilaçlama sonucu öldüğünü tespit etti, diğerlerinin ise esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolduğu belirtildi.
Kütüphane yetkilileri daha önce böyle bir olayla karşılaşmadıklarını aktardı.
Yerel yetkililer ise son haftalarda günlerce süren yağmurlardan dolayı yılanların bölgedeki ev ve iş yerlerine girdiğini tahmin ediyor.
 

banner288
Son Güncelleme: 08.08.2018 10:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump'ın Yıldızının Kaldırılması İstendi
Trump'ın Yıldızının Kaldırılması İstendi
Tesla Ceo'sundan
Tesla Ceo'sundan "borsadan Çekilme" Açıklaması
Suudi Arabistan İle Kanada Arasındaki Diplomatik Gerginlik
Suudi Arabistan İle Kanada Arasındaki Diplomatik Gerginlik
Rıza Sarraf'ın Rüşvet Verdiğini İddia Ettiği Gardiyan Suçlamaları Kabul Etti
Rıza Sarraf'ın Rüşvet Verdiğini İddia Ettiği Gardiyan Suçlamaları Kabul Etti
Kanada Dışişleri Bakanı'ndan
Kanada Dışişleri Bakanı'ndan "20 Milyar Dolarlık Tweet"
İngiltere Savunma Bakanı Willamson'dan
İngiltere Savunma Bakanı Willamson'dan "brexit" Açıklaması
Abd Dışişleri Bakanlığından Türkiye Açıklaması
Abd Dışişleri Bakanlığından Türkiye Açıklaması
California'daki Orman Yangınları Ay Sonuna Kadar Devam Edebilir
California'daki Orman Yangınları Ay Sonuna Kadar Devam Edebilir
ABD'de “Uzay Kuvvet Komutanlığı“ kurma hazırlığı
ABD'de “Uzay Kuvvet Komutanlığı“ kurma hazırlığı
ABD, Çin'e yönelik tarifelerinin ikinci bölümüne 23 Ağustos'ta başlayacak
ABD, Çin'e yönelik tarifelerinin ikinci bölümüne 23 Ağustos'ta başlayacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim