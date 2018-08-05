ABD'de Bir Kişi Pıtbull Cinsi Köpeğin Saldırısı Sonucu Öldü

ABD'nin Chicago kentinde pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Polis yetkilileri, Chicago'da 57 yaşındaki bir kadının öğle saatlerinde pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradığını belirterek olay yerine gelen polis memurlarına da saldıran köpeğin vurularak öldürüldüğünü kaydetti.

Yetkililer, boynundan ve vücudunun birçok yerinden yaralanmış halde hastaneye kaldırılan kadının tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadığını ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

