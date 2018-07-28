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ABD'de bir kiliseden Trump'ın göçmen politikasına kafesli protesto

ABD'de bir kilisenin bahçesine, Trump'ın göçmen politikasını protesto etmek için içinde ayna olan bir kafes konuldu.

ABD'de bir kiliseden Trump'ın göçmen politikasına kafesli protesto

ABD'de bir kilisenin bahçesine, Trump'ın göçmen politikasını protesto etmek için içinde ayna olan bir kafes konuldu.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 12:15
ABD'de bir kiliseden Trump'ın göçmen politikasına kafesli protesto

ABD'de bir kiliseden Trump'ın göçmen politikasına kafesli protesto

ABD'de bir kilisenin bahçesine, Trump'ın göçmen politikasını protesto etmek için içinde ayna olan bir kafes konuldu.

ABD İndianapolis'te bir kilise, Trump yönetiminin göçmen politikasını protesto etmek için ilginç bir yola başvurdu.

Yaklaşık bir aydır kilise bahçesine konulan, içinde kutsal bir aile olan kafesle gerçekleştirilen protesto, bir grup piskoposluk rahibi tarafından değiştirildi.

"Her aile kutsaldır"

Bir grup piskoposluk rahibi, çarşamba gecesi kafesin içinden Hz. Meryem, Hz. Yusuf ve Hz. İsa'nın heykellerini çıkararak yerine üzerinde "#her aile kutsaldır" yazan 5 metrelik bir ayna koydu.

İsa Kilisesi Katedrali'nin bölge papazı ve dekanı olan Steve Carlsen, aktarmak istedikleri fikirlerin basit olduğunu söyledi.

Ziyaretçiler, kafesteki yansımaları gezip gördüklerinde, ABD-Meksika sınırındaki ailelerin alıkonulmakta olduğunu ya da ayrıldığını hissedebiliyor.

"Hashtag, herkesin, statüleri ne olursa olsun kutsal olduğunu hatırlatıyor" diyen Carlsen, insanların aileleriyle fotoğraf çektirdiklerinde, alınkonmuş ailelerin de kutsal olduğunun hatırlatılacağını umduklarını söyledi.

Trump'ın sıfır tolerans politikası

Trump yönetiminin uyguladığı "sıfır tolerans" göçmen politikasıyla birçok göçmen çocuk ve ailesi birbirinden ayrılmak zorunda kalmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, göçmenlere uygulanan ve sert eleştirilere hedef olan "sıfır tolerans" politikasının çözümü için herkesi sınır dışı etmeyi önermişti.

Uluslararası baskıların artması üzerine Trump çıkardığı bir kararnameyle düzenlemeyi durdurduğunu açıklamıştı.

Ardından bir yargıç, hükümetin çocukları ailelerinden haftalarca ayırmasının insanlık dışı olduğunu ve anayasaya aykırı olduğuna hükmetmişti. Kararın ardından çocuklar aileleriyle birleştirilmeye başlanmıştı.

Washington yönetimi, mahkemenin tanıdığı süre zarfında, şimdiye kadar bin 442 göçmen ailenin 5 yaş üstü çocuklarıyla tekrar bir araya getirildiğini, kalan 711 ailenin ya bulunamadığını ya da çocuklarla yeniden birleştirilmelerine karşı itirazlar ve kimlik tespitleri konusunda sorunlar oluştuğunu söylemişti.

700'ün üzerindeki çocuk hala ailelerine teslim edilmeyi bekliyor.

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