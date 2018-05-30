ABD'de Bilgisayar Korsanına 5 Yıl Hapis Cezası

ABD'de Rus istihbarat ajanları için Yahoo'ya yönelik siber saldırılarda yer aldığı gerekçesiyle Kanadalı bir bilgisayar korsanı, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Hakim Vince Chhabria, San Francisco'da görülen duruşmada bilgisayar korsanı Karim Baratov'a beş yıl hapis cezasının yanında 250 bin dolar para cezası verdi.
ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Baratov'un bilgisayar korsanlığı ve ticari casusluk yaptığı gerekçesiyle geçen yıl Kanada'dan, arandığı ülke ABD'ye iade edildiği belirtildi.
Rus vatandaşları Dmitry Aleksandrovich Dokuchaev, Igor Anatolyevich Sushchin ve Alexsey Alexseyevich Belan ile Kazakistan ve Kanada vatandaşı Karim Baratov, Yahoo'nun sistemine izinsiz girerek en az 500 milyon kullanıcıya ait kişisel bilgileri çalmıştı.