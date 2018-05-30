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ABD'de Bilgisayar Korsanına 5 Yıl Hapis Cezası

ABD'de Rus istihbarat ajanları için Yahoo'ya yönelik siber saldırılarda yer aldığı gerekçesiyle Kanadalı bir bilgisayar korsanı, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

ABD'de Bilgisayar Korsanına 5 Yıl Hapis Cezası

ABD'de Rus istihbarat ajanları için Yahoo'ya yönelik siber saldırılarda yer aldığı gerekçesiyle Kanadalı bir bilgisayar korsanı, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

30 Mayıs 2018 Çarşamba 09:40
ABD'de Bilgisayar Korsanına 5 Yıl Hapis Cezası

ABD'de Rus istihbarat ajanları için Yahoo'ya yönelik siber saldırılarda yer aldığı gerekçesiyle Kanadalı bir bilgisayar korsanı, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 
Hakim Vince Chhabria, San Francisco'da görülen duruşmada bilgisayar korsanı Karim Baratov'a beş yıl hapis cezasının yanında 250 bin dolar para cezası verdi.
ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Baratov'un bilgisayar korsanlığı ve ticari casusluk yaptığı gerekçesiyle geçen yıl Kanada'dan, arandığı ülke ABD'ye iade edildiği belirtildi.

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ABD hükümeti, geçen yıl Yahoo'nun en az 500 milyon kullanıcısına ait kişisel bilgileri siber saldırıyla çalmalarından ötürü ikisi Rus istihbarat ajanı olmak üzere dört kişiye dava açmıştı. ABD Adalet Bakanlığı, Yahoo'nun 2014'te uğradığı siber saldırı kapsamında ikisi Rus istihbaratından dört kişinin toplamda 47 suçla itham edildiğini açıklamıştı.
Rus vatandaşları Dmitry Aleksandrovich Dokuchaev, Igor Anatolyevich Sushchin ve Alexsey Alexseyevich Belan ile Kazakistan ve Kanada vatandaşı Karim Baratov, Yahoo'nun sistemine izinsiz girerek en az 500 milyon kullanıcıya ait kişisel bilgileri çalmıştı.
 

Son Güncelleme: 30.05.2018 13:04
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