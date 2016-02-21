ABD'de Başkanlık Yarışı

ABD'DE BAŞKANLIK YARIŞINDA DEMOKRATLARIN NEVADA'DAKİ ÖN SEÇİMLERİNDE CLİNTON, CUMHURİYETÇİLERİN GÜNEY CAROLİNA'DAKİ ÖN SEÇİMLERİNDE İSE TRUMP İPİ GÖĞÜSLEDİ

ABD'de devam eden başkanlık yarışında Demokratların Nevada'daki ön seçimlerinde Hillary Clinton, Cumhuriyetçilerin Güney Carolina'daki ön seçimlerinde ise Donald Trump rakiplerine üstünlük sağladı.

ABD'de 8 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine giden yolda bugün Demokratlar Nevada eyaletinde, Cumhuriyetçiler ise Güney Carolina eyaletinde ön seçimlerini yaptı.

Demokrat Parti'nin aday adaylarından eski Dışişleri Bakanı Clinton, rakibi Vermont Senatörü Bernie Sanders'ı geçerek Nevada ön seçimlerini kazandı. Resmi sonuçlar açıklanmasa da Clinton'ın yüzde 52 oy alarak rakibine üstünlük sağladığı bildirildi.

Clinton, yaptığı açıklamada, çok önemli bir zafer kazandıklarını ve bundan büyük mutluluk duyduğunu vurgularken, Sanders ise kendisine önemli bir destek veren Nevada seçmenine teşekkür ettiğini ifade etti.

Cumhuriyetçi Parti aday adayları arasındaki yarışta ise emlak milyarderi Trump, en yakın rakipleri Teksas Senatörü Ted Cruz ve Florida Senatörü Marco Rubio'yu geride bıraktı.

Güney Carolina'da sandıkların henüz az bir bölümü açılmışken ABD medyasında yapılan tüm projeksiyonlarda Trump'ın yüzde 33'lük bir oy oranıyla ön seçimi kazandığı belirtildi. Trump'ın ilerleyen saatlerde seçimi kazanmasıyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

Her iki eyaletteki resmi seçim sonuçlarının ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.

Son ön seçimlerde, 9 Şubat'ta New Hampshire eyaletinde Demokrat aday adaylarından Sanders yüzde 60, Cumhuriyetçi aday adaylarından Trump ise yüzde 35 oy alarak ön seçimi kazanmıştı.