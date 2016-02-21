Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

ABD'de Başkanlık Yarışı

ABD'de devam eden başkanlık yarışında Demokratların Nevada'daki ön seçimlerinde Hillary Clinton, Cumhuriyetçilerin Güney Carolina'daki ön seçimlerinde ise Donald Trump rakiplerine üstünlük sağladı.

ABD'de Başkanlık Yarışı

ABD'de devam eden başkanlık yarışında Demokratların Nevada'daki ön seçimlerinde Hillary Clinton, Cumhuriyetçilerin Güney Carolina'daki ön seçimlerinde ise Donald Trump rakiplerine üstünlük sağladı.

21 Şubat 2016 Pazar 07:44
ABD'de Başkanlık Yarışı
banner238

ABD'DE BAŞKANLIK YARIŞINDA DEMOKRATLARIN NEVADA'DAKİ ÖN SEÇİMLERİNDE CLİNTON, CUMHURİYETÇİLERİN GÜNEY CAROLİNA'DAKİ ÖN SEÇİMLERİNDE İSE TRUMP İPİ GÖĞÜSLEDİ     

 ABD'de devam eden başkanlık yarışında Demokratların Nevada'daki ön seçimlerinde Hillary Clinton, Cumhuriyetçilerin Güney Carolina'daki ön seçimlerinde ise Donald Trump rakiplerine üstünlük sağladı.

ABD'de 8 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine giden yolda bugün Demokratlar Nevada eyaletinde, Cumhuriyetçiler ise Güney Carolina eyaletinde ön seçimlerini yaptı.

Demokrat Parti'nin aday adaylarından eski Dışişleri Bakanı Clinton, rakibi Vermont Senatörü Bernie Sanders'ı geçerek Nevada ön seçimlerini kazandı. Resmi sonuçlar açıklanmasa da Clinton'ın yüzde 52 oy alarak rakibine üstünlük sağladığı bildirildi.

Clinton, yaptığı açıklamada, çok önemli bir zafer kazandıklarını ve bundan büyük mutluluk duyduğunu vurgularken, Sanders ise kendisine önemli bir destek veren Nevada seçmenine teşekkür ettiğini ifade etti.

Cumhuriyetçi Parti aday adayları arasındaki yarışta ise emlak milyarderi Trump, en yakın rakipleri Teksas Senatörü Ted Cruz ve Florida Senatörü Marco Rubio'yu geride bıraktı.

Güney Carolina'da sandıkların henüz az bir bölümü açılmışken ABD medyasında yapılan tüm projeksiyonlarda Trump'ın yüzde 33'lük bir oy oranıyla ön seçimi kazandığı belirtildi. Trump'ın ilerleyen saatlerde seçimi kazanmasıyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

Her iki eyaletteki resmi seçim sonuçlarının ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.

Son ön seçimlerde, 9 Şubat'ta New Hampshire eyaletinde Demokrat aday adaylarından Sanders yüzde 60, Cumhuriyetçi aday adaylarından Trump ise yüzde 35 oy alarak ön seçimi kazanmıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
Facianın eşiğinden dönülmüş...
Facianın eşiğinden dönülmüş...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim