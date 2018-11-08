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ABD'de bardaki silahlı saldırıda ölü sayısı 13'e yükseldi

ABD'de bardaki silahlı saldırıda ölü sayısı 13'e yükseldi

08 Kasım 2018 Perşembe 18:55
ABD'de bardaki silahlı saldırıda ölü sayısı 13'e yükseldi

ABD'nin California eyaletinde bir bara düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısının, saldırgan dahil 13'e çıktığı bildirildi.
Ventura Şerifi Geoff Dean, Los Angeles'ın 60 kilometre batısında Thousand Oaks'da düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili son gelişmeleri aktarmak üzere bir basın toplantısı düzenledi.
Saldırıda vurulan 12 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Dean, saldırganın da olay yerinde intihar ettiğini aktardı.
Hayatını kaybedenlerden birisinin de Şerif Yardımcısı Ron Helus olduğu belirtildi.
Olayda 21 kişinin de yaralandığını dile getiren Dean, saldırganın 28 yaşındaki Ian David Long olduğunun belirlendiğini söyledi.
TRUMP'TAN TWİTTER PAYLAŞIMI
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada, saldırıda bir şerif yardımcısının da hayatını kaybettiğini belirterek, "Tanrı tüm yaşamını kaybedenleri ve ailelerini kutsasın. Güvenlik güçlerimize de teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
 

Son Güncelleme: 08.11.2018 21:59
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