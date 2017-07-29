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29 Temmuz 2017 Cumartesi 12:50

ABD'de Babasını Öldüren Şizofren Hastası 11 Yıl Sonra Serbest

ABD'de Babasını Öldüren Şizofren Hastası 11 Yıl Sonra Serbest
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ABD'nin Mississippi eyaletinde, babasını öldürdükten sonra 11 yıl hakim karşısına çıkarılmadan hapishanede kalan şizofren hastası özgürlüğüne kavuşacak.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Mississippi'nin Clay bölgesi şerifi Eddie Scott, yaptığı açıklamada, Steven Jessie Harris'in Ekim 2005'de babasını öldürdükten sonra bir aracı kaçırıp şoförünü bıçakladığını aktardı.

Kendisini takip eden polislerle silahlı çatışmaya giren Harris'in 3 polisi de yaraladığını söyleyen Scott, Harris'in hakkında, aralarında cinayetin de olduğu 11 farklı suçlamayla 2006'da dava açıldığını ancak daha sonra şizofreni teşhisi konulan Harris'in hakim karşısına çıkarılmadığını ifade etti.

Harris'in 11 yıl boyunca Clay Bölge Hapishanesinde yattığını ve sık sık tıbbi kontrollerinin yapıldığını kaydeden Scott, mevcut yasalara göre Harris'in yargılanamayacağını ve tekrar sokaklara döneceğini söyledi.

Scott, "Bu tarz durumlarda tüm kurbanlar için adalet sağlanamıyor. Gelinen noktada, ceza mahkemeleri ve kanun hükümlerinin Harris'i yargılama yetkisi yok." dedi.

HAKLARI İHLAL EDİLDİ

Diğer yandan, Harris'in avukatı Carlos Moore da müvekkilinin haklarının ihlal edildiğini ve yetkililer hakkında dava açma hazırlığında olduğunu ifade etti.

Adil ve hızlı yargılanma haklarının ihlal edildiğini kaydeden Moore, "Birini içeri tıkıp, yargılamadan anahtarları 11 yıl bir kenara atmak oldukça acımasız ve olağan dışı" ifadelerini kullandı.

Gelecekte Harris'in akıl sağlığında iyileşme olması durumunda yöneltilen suçların tekrar gündeme getirilebileceğine işaret eden Moore, hakkındaki suçlamalar düşen müvekkilinin kısa bir süre sonra serbest kalacağını dile getirdi.

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