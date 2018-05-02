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ABD'de askeri kargo uçağı havaalanı yakınlarında düştü...

ABD'de, Arizona'daki bir Hava Kuvvetleri üssüne giden C-130 Hercules askeri tipi kargo uçağının düştüğü bildirildi. Savannah havaalanın yakınlarında olan uçak kazasında 2 kişi öldü.

ABD'de askeri kargo uçağı havaalanı yakınlarında düştü...

ABD'de, Arizona'daki bir Hava Kuvvetleri üssüne giden C-130 Hercules askeri tipi kargo uçağının düştüğü bildirildi. Savannah havaalanın yakınlarında olan uçak kazasında 2 kişi öldü.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 21:42
ABD'de askeri kargo uçağı havaalanı yakınlarında düştü...

ABD'de askeri kargo uçağı havaalanı yakınlarında düştü

ABD'de, Arizona'daki bir Hava Kuvvetleri üssüne giden C-130 Hercules askeri tipi kargo uçağının düştüğü bildirildi. Savannah havaalanın yakınlarında olan uçak kazasında 2 kişi öldü.

Anahtar Kelimeler:
ABDKargoUçakDüştü
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