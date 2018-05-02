ABD'de askeri kargo uçağı havaalanı yakınlarında düştü
ABD'de, Arizona'daki bir Hava Kuvvetleri üssüne giden C-130 Hercules askeri tipi kargo uçağının düştüğü bildirildi. Savannah havaalanın yakınlarında olan uçak kazasında 2 kişi öldü.
ABD'de, Arizona'daki bir Hava Kuvvetleri üssüne giden C-130 Hercules askeri tipi kargo uçağının düştüğü bildirildi. Savannah havaalanın yakınlarında olan uçak kazasında 2 kişi öldü.
ABD'de, Arizona'daki bir Hava Kuvvetleri üssüne giden C-130 Hercules askeri tipi kargo uçağının düştüğü bildirildi. Savannah havaalanın yakınlarında olan uçak kazasında 2 kişi öldü.