ABD'de Aile İçi Şiddete Mum Yakarak Dikkat Çektiler

ABD'de ekim ayı "Ulusal Aile İçi Şiddete Farkındalık Ayı" olarak kabul ediliyor.

Katılımcıların dualar eşliğinde mum yakmalarının ardından etkinlik konuşmalarla devam etti. Aile içi şiddet mağdurlarının deneyimlerini paylaştığı gecede duygulu anlar yaşanırken, bazı dinleyicilerin gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.

North Beach plajında bu yıl 22'ncisi düzenlenen aile içi şiddet mağdurlarını anma programına yüzerce kişi katıldı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte 2 bin 500 mum aile içi şiddet mağdurları için yakıldı.

ABD'nin Chicago kentinde aile içi şiddete dikkat çekmek için geleneksel olarak düzenlenen mum yakma etkinliği ilgi gördü.

ABD'nin Chicago kentinde aile içi şiddete dikkat çekmek için geleneksel olarak düzenlenen mum yakma etkinliği ilgi gördü.