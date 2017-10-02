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02 Ekim 2017 Pazartesi 07:38

ABD'de Aile İçi Şiddete Mum Yakarak Dikkat Çektiler

ABD'nin Chicago kentinde aile içi şiddete dikkat çekmek için geleneksel olarak düzenlenen mum yakma etkinliği ilgi gördü.

ABD'de Aile İçi Şiddete Mum Yakarak Dikkat Çektiler
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CHİCAGO KENTİNDEKİ PLAJDA TOPLANAN YÜZLERCE KİŞİ MUM YAKARAK AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURLARINI ANDI

ABD'nin Chicago kentinde aile içi şiddete dikkat çekmek için geleneksel olarak düzenlenen mum yakma etkinliği ilgi gördü.

North Beach plajında bu yıl 22'ncisi düzenlenen aile içi şiddet mağdurlarını anma programına yüzerce kişi katıldı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte 2 bin 500 mum aile içi şiddet mağdurları için yakıldı.

Katılımcıların dualar eşliğinde mum yakmalarının ardından etkinlik konuşmalarla devam etti. Aile içi şiddet mağdurlarının deneyimlerini paylaştığı gecede duygulu anlar yaşanırken, bazı dinleyicilerin gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.

ABD'de ekim ayı "Ulusal Aile İçi Şiddete Farkındalık Ayı" olarak kabul ediliyor.

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