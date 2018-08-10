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ABD'de 2 Yeni Zooplankton Türü Keşfedildi!

BİLİM İNSANLARI ERİA GÖLÜ'NDE YAŞAYAN İKİ YENİ ZOOPLANKTON TÜRÜ KEŞFETTİ

ABD'de 2 Yeni Zooplankton Türü Keşfedildi!

BİLİM İNSANLARI ERİA GÖLÜ'NDE YAŞAYAN İKİ YENİ ZOOPLANKTON TÜRÜ KEŞFETTİ

10 Ağustos 2018 Cuma 13:27
ABD'de 2 Yeni Zooplankton Türü Keşfedildi!


BİLİM İNSANLARI ERİA GÖLÜ'NDE YAŞAYAN İKİ YENİ ZOOPLANKTON TÜRÜ KEŞFETTİ
 ABD'nin kuzeyindeki Great Lakes bölgesinde iki yeni zooplankton türü keşfedildi.
ABD Çevre Koruma Ajansı, Great Lakes bölgesindeki Eria Gölü'nde iki yeni zooplankton türü keşfedildiğini açıkladı.
Cornell Üniversitesi'nde araştırmacı Joe Connolly, iki yeni türün keşfedildiğini doğrulayarak, "Gölün batı tarafında zooplanktonlardan çok görmek mümkün. Daha ılık ve bol yiyecek olması nedeniyle bu kısımda yaşadıklarını düşünüyoruz." dedi.
Bilim insanları, keşfedilen yeni zooplankton türlerinin insanlara zararlı olup olmadığını henüz bilmediklerini belirtti.
Yumuşak dokuya sahip zooplanktonların üzerinde hassas ve detaylı bir araştırma yapılacağı kaydedildi.
Mikroskopik organizmalardan denizanası gibi büyük türlere kadar değişen planktonun bir çeşidi olan zooplankton, okyanuslar ve tatlı su sistemleri dahil büyük su kütlelerinde yaşıyor.
Zooplanktonların radyolaryalılar, foraminiferanslar, dinoflagellatlar, cnidarianslar, kabuklular, kordalar ve yumuşakçalar gibi başka türleri de bulunuyor.
 

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Son Güncelleme: 10.08.2018 16:29
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