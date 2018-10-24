ABD de 1.6 milyar dolarlık rekor ikramiyenin sahibi beli oldu

ABD'de şans oyunu Mega Millions'da 1,6 milyar dolarlık (yaklaşık 9 milyar TL) rekor ikramiye, Güney Carolina'da satılan bir bilete vurdu.

Mega Millions yetkilileri, bileti Güney Carolina'da oynayan talihlinin, 1,6 milyar dolarlık büyük ikramiye için dün akşam yapılan çekilişte 6 rakamı tutturduğunu açıkladı.

Ödülün, bugüne dek piyangodan çıkan en büyük ikramiye olduğu ifade ediliyor. Talihlinin isminin açıklanması beklenmiyor.

Büyük ödülün, 29 yılda taksitlerle ödenmesi seçeneği bulunuyor. Öte yandan neredeyse tüm talihlilerin vergi kesintisiyle bir seferde ödemeyi tercih ettiği biliniyor. 1,6 milyar dolarlık ödül tek seferde ödenirse talihliye kesintiler sonrası 913 milyon dolar verilecek.