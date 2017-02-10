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10 Şubat 2017 Cuma 07:16

ABD ÇINARINI KAYBETTİ

ABD'nin bilinen en yaşlı kişisi unvanına sahip Adele Dunlap adlı 114 yaşındaki kadın, New Jersey eyaletinde hayatını kaybetti.

ABD ÇINARINI KAYBETTİ
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NEW JERSEY EYALETİNDEN DUNLAP'IN HAYATINI KAYBETMESİYLE "BİLİNEN EN YAŞLI ABD'Lİ" UNVANI 113 YAŞINDAKİ GIBSON'A GEÇTİ

 ABD'nin bilinen en yaşlı kişisi unvanına sahip Adele Dunlap adlı 114 yaşındaki kadın, New Jersey eyaletinde hayatını kaybetti.

Dünya genelinde 110 yaşın üzerindeki kişileri izleyen "Gerontology Research Group"un verilerine göre Dunlap, Temmuz 2016'dan bu yana ABD'nin en yaşlı kişisiydi.

Doğum tarihi 12 Aralık 1902 olan Adele Dunlap'ın ölümünün ardından ABD'nin bilinen en yaşlı kişisi unvanının Pensilvanya'da ikamet eden 113 yaşındaki Delphine Gibson'a geçtiği bildirildi.

Dunlap'ın evlenmeden önce bir süre öğretmenlik yaptığı, daha sonra ise üç çocuğunu büyütmek için işten ayrıldığı belirtildi.

Ömrünün son 14 yılını bakımevinde geçiren Dunlap'ın bir sigorta şirketinde çalışan eşinin ise 1963 yılında öldüğü kaydedildi.

Adele Dunlap'ın oğlu Earl Dunlap, annesinin uzun yaşam sürmesine ilişkin daha önce gazetecilere yaptığı açıklamada, onun hiç yürüyüş ve benzeri egzersiz faaliyeti olmadığını söylemişti.

Oğul Dunlap, annesinin zayıf ya da şişman olmadığını dile getirerek, "Sigara içiyordu ancak babam ilk kalp krizini geçirince ikisi de bıraktı. Yemek istediği her şeyi yer" ifadelerini kullanmıştı.

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