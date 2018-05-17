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ABD Büyükelçiliğinin Açılışı İçin Düzenlenen Galaya 22 Ülke Katılmış

ABD'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması nedeniyle elçilik açılış töreninden bir gün önce İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen galaya belirtildiği gibi 32 ülke değil yalnızca 22 ülkenin katıldığı bildirildi. 

ABD Büyükelçiliğinin Açılışı İçin Düzenlenen Galaya 22 Ülke Katılmış

ABD'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması nedeniyle elçilik açılış töreninden bir gün önce İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen galaya belirtildiği gibi 32 ülke değil yalnızca 22 ülkenin katıldığı bildirildi. 

17 Mayıs 2018 Perşembe 17:15
ABD Büyükelçiliğinin Açılışı İçin Düzenlenen Galaya 22 Ülke Katılmış

ABD'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması nedeniyle elçilik açılış töreninden bir gün önce İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen galaya belirtildiği gibi 32 ülke değil yalnızca 22 ülkenin katıldığı bildirildi. 
Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın ABD'nin Kudüs Büyükelçiliğinin açılış törenine katıldığını öne sürdüğü 32 ülkeden 10'unun 13 Mayıs'taki galaya katılmadığı ortaya çıktı.
Haberde, Dışişleri Bakanlığının galaya büyükelçi veya diplomat seviyesinde temsilci göndereceğini açıkladığı Sırbistan, Peru, Ukrayna ve Tayland'ın da aralarında bulunduğu 10 ülkenin galaya katılmadığı yazıldı.
ABD'nin tartışmalı Kudüs büyükelçiliğinin açılışı münasebetiyle İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından pazar günü düzenelen galaya Tel Aviv'de temsilciliği bunun 86 ülkenin büyükelçileri davet edilmiş, bakanlık yetkilileri bu ülkelerden 32'sinin büyükelçi ve diplomat düzeyinde galaya temsilci gönderdiğini belirtmişti. 

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ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binası pazartesi günü yapılan resmi törenle açılmıştı.
Filistinliler, abluka altındaki Gazze sınırında ABD'nin büyükelçiliğinin Kudüs'e taşıması ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için 14 Mayıs'ta  gösteriler düzenlemişti. Barışçıl gösterilere müdahale eden İsrail askerlerinin saldırılarında 62 Filistinli şehit olmuş, 3 binden fazla Filistinli de yaralanmıştı.
 


Son Güncelleme: 17.05.2018 20:57
Anahtar Kelimeler:
ABDBüyükelçiTel Aviv
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