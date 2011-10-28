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ABD büyükelçiliğine ateş açıldı

ABD büyükelçiliğine ateş açıldı

ABD büyükelçiliğine ateş açıldı

ABD büyükelçiliğine ateş açıldı

28 Ekim 2011 Cuma 17:47
ABD büyükelçiliğine ateş açıldı
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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ABD büyükelçiliğine ateş açıldı. Reuters'in bir tanığa dayandırarak verdiği habere göre ateş doğrudan ABD Büyükelçiliği'ni hedef aldı.
Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da ABD'in Büyükelçiliği yakınlarında şiddetli silah sesleri duyulmaya başlandı.
Saraybosna'nın en merkezi yerlerinden Mesa Selimoviç Bulvarı'ndaki Bosna-Hersek Parlamentosu ile ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu bölgede, şiddetli silah sesleri gelmeye başladı. Şiddetli silah seslerinin ardından, bulvardaki trafik durdu ve insanlar sağa sola koşturmaya başladı.
Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Güvenlik güçleri, silah seslerinin geldiği alana kimseyi yaklaştırmıyor.

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da ABD'nin Büyükelçiliği'ne ateş eden silahlı saldırganın güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Saraybosna'nın en merkezi yerlerinden Mesa Selimoviç Bulvarı'nda bulunan ABD Büyükelçiliği binasına silahlı saldırganın ateş etmeye başlamasının ardından, güvenlik güçleri çevrede geniş önlemler aldı.

Polis telsizlerinden yapılan anonslarda, silahlı saldırganın güvenlik güçleri tarafından vurularak etkisiz hale getirdiği açıklandı

KESKİN NİŞANCI VURDU
Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da kimliği belirsiz bir kişi Amerikan Büyükelçiliği'ne doğru ateş açtı. Dnevni Avaz gazetesi, saldırganın keskin nişancılar tarafından başından vurularak etkisiz hale getirildiğini yazdı.

Saldırıda iki polis memurunun da yaralandığı belirtildi.

Son Güncelleme: 28.10.2011 17:47
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