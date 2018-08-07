ABD Büyükelçiliği’nden açıklama

ABD, Türkiye ile ilişkilerde yaşanan gerginliklere rağmen, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerinin "canlı" olduğunu açıkladı. ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Türk medyasında bir Amerikalı yetkiliye atfen yazılan "Dolar 7 TL olacak" tahminleri de yalanlandı.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin açıklamasının tam metni şöyle;

Mevcut gerginliklere rağmen ABD, Türkiye'nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir. Ülkelerimiz, canlı bir ekonomik ilişkiye sahiptir.

Bu nedenle, bir Amerikalı yetkilinin, Amerikan dolarının 7 TL olacağı tahmininde bulunduğu yönünde tamamen temelsiz ve sorumsuz haberlerin Türk medyasında yer alması çok talihsiz ve rahatsız edicidir. Bu, uydurulmuş ve temelsiz bir yalandır.