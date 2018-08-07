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ABD Büyükelçiliği’nden açıklama

ABD, Türkiye ile ilişkilerde yaşanan gerginliklere rağmen, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerinin "canlı" olduğunu açıkladı. ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Türk medyasında bir Amerikalı yetkiliye atfen yazılan "Dolar 7 TL olacak" tahminleri de yalanlandı.

ABD Büyükelçiliği’nden açıklama

ABD, Türkiye ile ilişkilerde yaşanan gerginliklere rağmen, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerinin "canlı" olduğunu açıkladı. ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Türk medyasında bir Amerikalı yetkiliye atfen yazılan "Dolar 7 TL olacak" tahminleri de yalanlandı.

07 Ağustos 2018 Salı 22:50
ABD Büyükelçiliği’nden açıklama

ABD Büyükelçiliği’nden açıklama

ABD, Türkiye ile ilişkilerde yaşanan gerginliklere rağmen, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerinin "canlı" olduğunu açıkladı. ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Türk medyasında bir Amerikalı yetkiliye atfen yazılan "Dolar 7 TL olacak" tahminleri de yalanlandı.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin açıklamasının tam metni şöyle;

Mevcut gerginliklere rağmen ABD, Türkiye'nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir. Ülkelerimiz, canlı bir ekonomik ilişkiye sahiptir.

Bu nedenle, bir Amerikalı yetkilinin, Amerikan dolarının 7 TL olacağı tahmininde bulunduğu yönünde tamamen temelsiz ve sorumsuz haberlerin Türk medyasında yer alması çok talihsiz ve rahatsız edicidir. Bu, uydurulmuş ve temelsiz bir yalandır.

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