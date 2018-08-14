ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarından Brunson'a ziyaret

ABD'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ MASLAHATGÜZARI JEFFREY HOVENIER, TERÖR ÖRGÜTLERİ FETÖ VE PKK ADINA SUÇ İŞLEDİĞİ, CASUSLUK YAPTIĞI İDDİASIYLA HAKKINDA 35 YIL HAPİS CEZASI İSTENEN VE TUTUKLULUĞU "SAĞLIK SORUNLARI" DİKKATE ALINARAK EV HAPSİNE ÇEVRİLEN ABD'Lİ DİN ADAMI ANDREW CRAIG BRUNSON'I İZMİR'DEKİ EVİNDE ZİYARET ETTİ

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier, İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ve tutukluluğu "sağlık sorunları" dikkate alınarak ev hapsine çevrilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'a ziyarette bulundu.

Brunson'ın çevresinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı evine gelerek yaklaşık 1 saat kalan Hovenier, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, davayla ilgili Türk yetkililere çağrılarını devam ettirdiklerini belirtti.

Hovenier, şunları söyledi:

"Türk yetkililere çağrımızı devam ettiriyoruz. Bu davayla ilgili ve haksızca tutuklu kalan Amerikalılarla ilgili çağrımızı yineliyoruz. Bu davaların gecikme olmaksızın, adil ve şeffaf bir şekilde sonuçlanmasını istiyoruz. Benim hükümetimin isteği budur."

İzmir'de FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson'ın avukatı, bugün müvekkilinin ev hapsinin ve yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için mahkemeye ikinci kez itirazda bulunmuştu.

