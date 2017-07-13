ABD Başkanı Trump Paris'te

Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi Eyfel Kulesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyareti ve 14 Temmuz Ulusal Gün kutlamaları nedeniyle kapılarını cumartesi gününe kadar ziyaretçilere kapattı.

ÜLKEDEKİ 14 TEMMUZ ULUSAL GÜN KUTLAMALARI VE TRUMP-MACRON YEMEĞİ DOLAYISIYLA EYFEL KULESİ CUMARTESİYE KADAR KAPILARINI ZİYARETÇİLERE KAPATTI

Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi Eyfel Kulesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyareti ve 14 Temmuz Ulusal Gün kutlamaları nedeniyle kapılarını cumartesi gününe kadar ziyaretçilere kapattı.

Fransa Cumhurbaşkanı EmmanuelMacron'un, Trump'ın onuruna bu akşam Eyfel Kulesi'nin ikinci katındaki Jules Verne adlı restoranda vereceği yemek dolayısıyla öğle saatlerinden itibaren kule ziyaretçi kabul etmiyor.

Bunun yanında başkent Paris'te 14 Temmuz Ulusal Gün kutlamaları vesilesiyle yarın akşam geleneksel olarak havai fişekler Eyfel Kulesi'nden atılacağı için kule yarın da ziyaretçilere kapalı kalacak.

Eyfel Kulesi'ni her yıl yaklaşık 7 milyon turist ziyaret ediyor.

Trump, cuma günü Fransa’nın 14 Temmuz Ulusal Günü kutlamaları çerçevesinde Champs-Elysees meydanında düzenlenecek askeri geçit törenini Macron ile izleyecek. Bu geçit töreninde Amerikalı askerler Fransız askerlerle yürüyecek.