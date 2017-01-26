ABD Başkanı Trump Meksika Sınırına Duvarı Onayladı

TRUMP, İLK ETAPTA FEDERAL BÜTÇEDEN FİNANSE EDİLECEK DUVARIN MASRAFLARININ MEKSİKA HÜKÜMETİNDEN TAHSİL EDİLECEĞİNİ BELİRTTİ

MEKSİKA DEVLET BAŞKANI NİETO: "DEFALARCA SÖYLEDİM, MEKSİKA HİÇBİR DUVAR İÇİN PARA ÖDEMEYECEK"

ABD Başkanı Donald Trump, "yasa dışı göçmenleri önlemek" ve "sınır güvenliğini artırmak" amacıyla Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnameyi imzaladığını açıkladı.

İç Güvenlik Bakanlığına gerçekleştirdiği ziyarette konuşan Trump, aylardır Amerikan kamuoyunda tartışılan "Meksika sınırına duvar örülmesi" ile ilgili başkanlık kararnamesine imza attığını bildirdi.

ABD-Meksika sınırına örülecek duvarla yasa dışı göçmenlerin, insan kaçakçılığının ve uyuşturucu ticaretinin önüne geçilmesinin hedeflendiğini kaydeden Trump, "Amerika, bugünden itibaren sınırlarının kontrolünü geri alıyor." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 3 bin 200 kilometre uzunluğunda olması öngörülen duvarın inşasıyla ilgili bütçenin öncelikle federal hükümet tarafından karşılanacağını söyleyen Trump, bu paranın Meksika hükümetinden tahsil edileceğini dile getirdi.

Birkaç ay içinde yapımına başlanması planlanan duvarın ne kadar süre içinde tamamlanacağına ilişkin açıklama yapılmadı.

"MEKSİKA, BU PARAYI ÖYLE YA DA BÖYLE ÖDEYECEK"

Konuyla ilgili açıklamasında Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer da "Meksika, bu parayı öyle ya da böyle ödeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı saatlerde Beyaz Saray'dan yapılan iki farklı yazılı açıklamayla Trump'ın "Meksika sınırında duvar" ve "yasa dışı göçmenleri koruyan şehirlerle" ilgili kararnamelere imza attığı belirtildi.

İkinci kararnameyle Trump, yasa dışı şekilde ülkede bulunan göçmenlerin ABD'den gönderilmesi önerisini reddeden genellikle Demokrat valilerin yönettiği eyaletlerin federal bütçelerini sınırlamayı öngörüyor.

MEKSİKA DEVLET BAŞKANI NİETO: "DEFALARCA SÖYLEDİM, MEKSİKA HİÇBİR DUVAR İÇİN PARA ÖDEMEYECEK"

Öte yandan Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke sınırına ördüreceği duvarın parasını ödemeyeceklerini söyledi.

Nieto, Trump'ın Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnameyi imzalamasının ardından yayınladığı video mesajda, Meksika'nın engellere ve duvarlara inanmadığını belirterek Trump'ın bu kararını kınadı.

"Defalarca söyledim, Meksika hiçbir duvar için para ödemeyecek." diyen Nieto, Devlet Başkanı olarak Meksika ve Meksikalıların çıkarlarını savunacağını dile getirdi.

Nieto, "Meksika, Amerikan halkına dostluğunu, hükümetine ise anlaşmaya varma arzusunu sunuyor." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Nieto, 31 Ocak'ta Trump ile görüşmek için Washington'a yapacağı ziyareti iptal edip etmeyeceğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Muhalefet partisinin yöneticileri ise Nieto'ya Beyaz Saray ziyaretini iptal etmesi çağrısında bulundu.