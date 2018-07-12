banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
89571
ALTIN
193.862
DOLAR
4.8336
STERLİN
6.3935
EURO
5.6468
Hırsızlar tutuklu yargılanacak
HIRSIZLAR TUTUKLU YARGILANACAK
Tartıştığı kadının parmağını kırdı
TARTIŞTIĞI KİŞİNİN PARMAĞINI KIRDI
Ercan'dan çıkış yapamadı
ERCAN'DAN ÇIKIŞ YAPAMADI
58 bin Sterlin’i cebe indirdi
58 BİN STERLİN'İ CEBE İNDİRDİ
banner282

ABD Başkanı Trump İngiltere’de!

ABD Başkanı Donald Trump, başkan olarak İngiltere’ye ilk ziyaretini gerçekleştiriyor.

ABD Başkanı Trump İngiltere’de!

ABD Başkanı Donald Trump, başkan olarak İngiltere’ye ilk ziyaretini gerçekleştiriyor.

12 Temmuz 2018 Perşembe 16:01
ABD Başkanı Trump İngiltere’de!

ABD Başkanı Donald Trump, başkan olarak İngiltere’ye ilk ziyaretini gerçekleştiriyor.

Trump’ın bugün başlayan ve 4 gün sürecek ziyareti, NATO’da yaşanan gerilim, Londra’daki Trump protestoları ve Brexit krizinin olduğu bir zamanda düzenleniyor.

Trump Londra’daki temasları kapsamında bugün İngiltere’nin İkinci Dünya Savaşı sırasındaki başbakanı Winston Churchill’in doğduğu ve çocukluğunun çoğunu geçirdiği Blenheim Palace’da İngiliz ve Amerikalı yetkililerle gala yemeğine katılacak.

Başkan yarın da İngiltere Başbakanı Theresa May ve Kraliçe Elizabeth’le görüşecek. Trump hafta sonunu İskoçya’da kendisine ait bir golf kulübünde geçirecek.

Trump’ın İngiltere ziyareti sırasında geniş çapta protesto gösterileri düzenlenmesi bekleniyor. Ziyaret, May hükümeti için oldukça çalkantılı geçen bir haftaya denk geliyor. Geçen günlerde iki İngiliz bakan, May’in Brexit konusundaki duruşu ve AB’yle ilişkilerin geleceğine yönelik planlarına tepki göstererek istifa etmişti.

 

banner288
Son Güncelleme: 12.07.2018 19:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'da Su Sıkıntısı Can Aldı!
İran'da Su Sıkıntısı Can Aldı!
Hindistan'da Milletvekiline Tecavüz Suçlaması!
Hindistan'da Milletvekiline Tecavüz Suçlaması!
Azerbaycan Ve Ermenistan, Dağlık Karabağ Sorununu Görüştü
Azerbaycan Ve Ermenistan, Dağlık Karabağ Sorununu Görüştü
Hindistan'da Çelik Üretim Tesisinde Gaz Sızıntısı: 6 Ölü!
Hindistan'da Çelik Üretim Tesisinde Gaz Sızıntısı: 6 Ölü!
Eski Sırp Askerlere Savaş Suçundan 82 Yıl Hapis
Eski Sırp Askerlere Savaş Suçundan 82 Yıl Hapis
Sınır Tanımayan Doktorlar'dan Avrupa'nın Göçmen Politikasına Tepki!
Sınır Tanımayan Doktorlar'dan Avrupa'nın Göçmen Politikasına Tepki!
Pilot Ehliyetine Gerek Duyulmayan Uçan Araba Tanıtıldı
Pilot Ehliyetine Gerek Duyulmayan Uçan Araba Tanıtıldı
Tayland'da Çocukların Mahsur Kaldığı Mağara Müze, Hikayeleri Film Oluyor...
Tayland'da Çocukların Mahsur Kaldığı Mağara Müze, Hikayeleri Film Oluyor...
Afrika Dışında Bilinen En Eski İnsan Kalıntısı Bulundu!
Afrika Dışında Bilinen En Eski İnsan Kalıntısı Bulundu!
Trump İle İlişkisi Olan Danıels'ın Avukatı: Müvekkilime Tuzak Kuruldu!
Trump İle İlişkisi Olan Danıels'ın Avukatı: Müvekkilime Tuzak Kuruldu!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim