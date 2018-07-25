banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95369
ALTIN
189.000
DOLAR
4.8234
STERLİN
6.2961
EURO
5.6341
Hırsızlık yapmak uğruna ölüyordu
HIRSIZLIK YAPMAK UĞRUNA ÖLÜYORDU
Gonyak hırsızları yakalandı
GONYAK HIRSIZLARI YAKALANDI
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
UYUŞTURUCU ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Karagülle tutuklu yargılanacak
KARAGÜLLE TUTUKLU YARGILANACAK
banner282

ABD Başkanı Trump'ın Evlilik Dışı İlişkisinin Ses Kaydı Yayınlandı

ABD Başkanı Trump'ın evlilik dışı ilişkisi olduğu iddia edilen model için avukatı Michael Cohen ile yaptığı görüşmenin ses kaydı ortaya çıktı.

ABD Başkanı Trump'ın Evlilik Dışı İlişkisinin Ses Kaydı Yayınlandı

ABD Başkanı Trump'ın evlilik dışı ilişkisi olduğu iddia edilen model için avukatı Michael Cohen ile yaptığı görüşmenin ses kaydı ortaya çıktı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:39
ABD Başkanı Trump'ın Evlilik Dışı İlişkisinin Ses Kaydı Yayınlandı

ABD Başkanı Trump'ın Evlilik Dışı İlişkisinin Ses Kaydı Yayınlandı

ABD Başkanı Trump'ın evlilik dışı ilişkisi olduğu iddia edilen model için avukatı Michael Cohen ile yaptığı görüşmenin ses kaydı ortaya çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Michael Cohen ile evlilik dışı ilişkisi olduğu iddia edilen model hakkında konuştukları ses kaydı yayınlandı.

TRUMP'IN 10 YIL ÖNCE EVLİLİK DIŞI İLİŞKİ YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Model Karen McDougal'in anlattıklarını doğrular nitelikteki ses kasetinin içinde, Trump yaklaşık 10 yıl önce evlilik dışı bir ilişki yaşadığını ve nasıl örtbas edileceğini Cohen ile tartışıyor. Yayınlanan ses kasetinde Donald Trump, avukatı Michael Cohen ile yıllar önce yaşadığı ilişki hakkında ne yapacakları ile ilgili avukatına talimatlar vererek, "Nakit ödeme yapma" diyor.

TRUMP, İLİŞKİ HAKKINDA KONUŞMAMASI İÇİN MANKENE 150 BİN DOLAR VERDİ

Karen McDougal, Trump ile ilişkilerinin, ABD Başkanı'nın küçük oğlu Barron Trump'ın doğumundan hemen sonraya denk geldiğini açıklamıştı. McDougal, daha önce Trump'la ilişki hakkında konuşmaması için 150 bin dolar aldığını ve bir gizlilik sözleşmesi imzaladığını açıklamıştı. McDougal geçtiğimiz günlerde gizlilik sözleşmesinin feshedilmesi için hukuki mücadele başlatmıştı.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump-Putin görüşmesi 2019'dan önce öngörülmüyor
Trump-Putin görüşmesi 2019'dan önce öngörülmüyor
6 Aylık Bebeği Önce Ateşe Verdiler Sonra Tren Yoluna Attılar
6 Aylık Bebeği Önce Ateşe Verdiler Sonra Tren Yoluna Attılar
Hintli Baba Başka Bir Kasttan Evlenmek İsteyen Kızını Diri Diri Yaktı
Hintli Baba Başka Bir Kasttan Evlenmek İsteyen Kızını Diri Diri Yaktı
Metin Hara'dan sevgilisi Adriana Lima'ya duygusal mesaj
Metin Hara'dan sevgilisi Adriana Lima'ya duygusal mesaj
10. BRICS Zirvesi Güney Afrika'da başladı
10. BRICS Zirvesi Güney Afrika'da başladı
Macron: 1 Mayıs'ta darp olayının tek sorumlusu benim
Macron: 1 Mayıs'ta darp olayının tek sorumlusu benim
Mars'ta likit su gölü bulundu
Mars'ta likit su gölü bulundu
Aigialia Metropoliti Amvrosios: Atina'daki yangının sebebi Çipras'ın ateist olması
Aigialia Metropoliti Amvrosios: Atina'daki yangının sebebi Çipras'ın ateist olması
AB'den ABD'ye 20 milyar dolarlık misilleme tehdidi
AB'den ABD'ye 20 milyar dolarlık misilleme tehdidi
Yüksekova'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
Yüksekova'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim