ABD Başkanı Obama'nın Basın Toplantısındaki İlginç Uygulaması

SADECE KADIN GAZETECİLERE SORU SORMA HAKKI VERDİ

Washington, 20 Aralık 14 : ABD Başkanı Barack Obama'nın yıl sonu basın toplantısı ilginç ve daha önce pek eşi benzeri görülmeyen bir detaya sahne oldu. Obama toplantıda kasıtlı olarak sadece kadın gazetecilerden soru aldı.

Obama, genelde basın toplantılarında en ön sırayı kaplayan, soruların çoğunu soran ve kendisiyle sık sık röportaj yapma imkanı da bulan televizyon kanalları muhabirlerine de bu sefer soru sorma hakkı vermedi. Obama toplantıda toplam 8 soru alırken, bu 8 sorunun sahibi de yazılı basından kadın gazetecilerdi.

“BU HAREKET KASITLI OLARAK TASARLANDI”

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, bu hareketin kadın gazetecileri öne çıkarmak için kasıtlı olarak tasarlandığını belirtti.

Earnest, "Gerçek şu ki, ABD Başkanı'nı takip etmenin türlü zahmetine katlanan çeşitli haber kuruluşlarından çok sayıda kadın bulunuyor. Soru soracaklar listesi oluşmaya başlarken, Başkan'ın çok yakından takip edilen yıl sonu basın toplantısında bu gerçeği vurgulamak için eşsiz bir fırsata sahip olduğumuzu fark ettik" dedi.

Obama'nın bu hareketi sosyal medyada da geniş yankı buldu. Bazı basın mensuplarının, Obama'nın ABD-Küba ilişkileri ve Sony'nin "Röportaj" (The Interview) filmini vizyondan çekmesi gibi konularda "son derece samimi" yanıtlarına dikkati çekerek, "Soruları kadınlar sorduğunda basın toplantılarının ne kadar haber dolu geçtiğini görüyorsunuz" şeklinde Tweet mesajları attıkları görüldü.

“IŞİD, IRAK, SURİYE, İRAN, RUSYA GİBİ KONULARDA SORU GELMEDİ”

Basın toplantısının bir diğer dikkat çeken yönü de Obama'nın daha önceki yıl sonu basın toplantılarına göre konu bakımından daha dar boyutlu geçmesiydi. Toplantıda uluslararası gündemde geniş yer kaplayan IŞİD'le mücadele, Irak, Suriye, İran, Rusya gibi konularda soru gelmemesi dikkat çekti.