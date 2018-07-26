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ABD Başkanı Donald Trump’tan skandal çağrı

ABD Başkanı Donald Trump, FETÖ sanığı Amerikalı rahip Brunson’un serbest bırakılması çağrısı yaparak Türk yargısına müdahale etmeye çalıştı.

ABD Başkanı Donald Trump’tan skandal çağrı

ABD Başkanı Donald Trump, FETÖ sanığı Amerikalı rahip Brunson’un serbest bırakılması çağrısı yaparak Türk yargısına müdahale etmeye çalıştı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 21:21
ABD Başkanı Donald Trump’tan skandal çağrı

ABD Başkanı Donald Trump’tan skandal çağrı

ABD Başkanı Donald Trump, FETÖ sanığı Amerikalı rahip Brunson’un serbest bırakılması çağrısı yaparak Türk yargısına müdahale etmeye çalıştı.

ABD başkanı Donald Trump, ABD’de etkin evanjelistlerin etkisiyle skandal paylaşımlara imza attı.

Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu göz ardı eden ABD başkanı, yargılaması devam eden FETÖ sanığının masum olduğunu iddia etti ve derhal serbest bırakılmasını istedi.

Mike Pence’ten Trump’ın tehditlerine destek

Bir terör örgütünün elebaşını “ABD bir hukuk devletidir” gibi paravan cümlelerle besleyen, somut delilleri görmezden gelen ABD Başkanı Trump’a, Başkan Yardımcısı Mike Pence de yaptırım tehdidi içeren cümlelerle destek çıktı.

Pence, Brunson’ın serbest kalmaması halinde Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye’ye ciddi ekonomik yaptırım uygulayacağını söyledi.

Kavgayı dış politika haline getirdiler

Avrupa'dan Çin’e kadar dünyanın etkili tüm aktörleriyle kavgayı dış politika haline getiren ABD yönetiminin, Türkiye’den demokrasi ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmayan talepleri ve yöneticilerin tehditkar ifadeleri dikkat çekti.

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