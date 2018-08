ABD Başkanı Donald Trump'ın eski hizmetçisinden çocuğu olduğu iddiası yeniden gündeme geldi

ABD Başkanı Donald Trump’ın 1980’lerde hizmetçisi ile yaşadığı gayrimeşru ilişkiden bir çocuğu olduğu iddiası tekrar gündeme geldi.



CNN'in dünkü haberine göre, Trump'ın eski kapıcısı Dio Sajudin'in söz konusu olayla ilgili bildiklerini "The National Enquirer" dergisine para karşılığı sattığı anlaşmadan artık muaf olduğu ileri sürüldü.



Konuyla ilgili açıklama yapan Sajudin'in avukatı Marc Held, müvekkilinin daha önce The National Enquirer dergisi ile yaptığı anlaşmadan dolayı konu hakkında kimseye konuşamadığını ancak artık anlaşmadan muaf olduğu için konuşmakta özgür olduğunu iddia etti.



Held'in ifadelerine göre, American Media Inc. (AMI) ile görüşülerek sözleşmenin iki taraflı iptal edildiği öne sürüldü.



CNN'in, sözleşmenin kopyası olduğu iddiası ile yayımladığı belgede, AMI'ın bilgileri yayınlaması durumunda kaynağa 30 bin dolar ödeneceği ve sözleşmenin süresiz geçerli olacağı maddeleri bulunuyor.



CNN'in ilk olarak nisan ayında gündeme getirdiği haberde, Sajudin'in, söz konusu ilişki ile ilgili bildiği şeyler olduğunu, Trump World Tower’da çalıştığı dönemde, Trump’ın, eski oda hizmetçisinin yaşadıkları ilişki ve çocukları hakkında konuşmaması konusunda uyarıldığını ifade ettiği iddia edilmişti.



Beyaz Saray, daha önceden de gündeme gelen konu hakkında açıklama yapmamıştı.