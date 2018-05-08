ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmayı iptal etti

ABD Başkanı Trump, İran ile nükleer anlaşma konusundaki kararını açıkladı. Trump, İran'la yapılan nükleer anlaşmadan ABD'nin çekildiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile nükleer anlaşma konusundaki basın toplantısı düzenledi.



İran'ın terör örgütlerine destek verdiğini söyleyen Trump, anlaşmanın İran'ın uranyumu zenginleştirmesini sağladığını belirtti.



Bu anlaşmanın utanç verici, tek taraflı korkunç bir anlaşma olduğunu söyleyen Trump, 'Nükleer anlaşmaya izin verirsem Ortadoğu'da silahlanma yaşanacak' dedi.



Nükleer anlaşmanın İran'ın bölgedeki amaçlarını engellemediğini belirten Trump, İran'la yapılan nükleer anlaşmadan ABD'nin çekildiğini açıkladı.



ABD Başkanı Trump, ülkesinin 2015'te askıya alınan İran yaptırımlarının yeniden uygulanacağını açıkladı.