OBAMA: “TÜRK HALKI BARIŞ, GÜVENLİK VE İTİBAR İÇİNDE YAŞAMAYI HAK EDİYOR”

ABD Başkanı Barack Obama, Hakkari'deki hain saldırıyı kınadı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Obama, ''ABD, en yakın ve güçlü müttefiklerimizden biri olan Türkiye'ye karşı bu sabah yapılan acımasız terörist saldırıyı şiddetle kınamaktadır'' ifadesi kullanıldı.

Açıklamaya göre, Obama, Amerikan halkı adına şehitlerin aile ve yakınları ile tüm Türk halkına başsağlığı diledi.

ABD'nin, PKK'nın terör tehdidini mağlup etmek ve Güneydoğu'daki tüm insanlara barış, istikrar ve refah getirmek için Türk hükümetiyle güçlü işbirliğine devam edeceğini belirten Obama, ''Diğer halklar gibi Türk halkı da barış, güvenlik ve itibar içinde yaşamayı hak ediyor. Onlar hak ettikleri geleceğin peşinden giderken, ABD de bir müttefik ve dostları olmaya devam edecek'' dedi.