ABD Başkan Yardımcısı Biden'ın İŞİD Açıklaması

BEYAZ SARAY'DAN ÜST DÜZEY BİR YETKİLİ: "IRAK VE SURİYE'DE IŞİD İLE MÜCADELE ETMEK İÇİN BİRLİKTE NASIL HAREKET EDEBİLECEĞİMİZE DAİR BU ÜST DÜZEY GÖRÜŞMELERE DEVAM ETTİĞİMİZ SÜRECE, KOALİSYON UÇAKLARININ VE DİĞER VARLIKLARININ TÜRK TESİSLERİNİ KULLANABİLMELERİNE YÖNELİK GÖRÜŞMELERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

"İLERLEME KAYDETTİĞİMİZİ SÖYLEMEK İSTERİM, SONA GELDİĞİMİZDE, EĞER HEPİMİZ MUTABIK KALIRSAK, KOALİSYON İÇİN TÜRKİYE'DE GENİŞLETİLMİŞ KULLANIMA SAHİP OLACAĞIZ"

"TÜRKLERLE GÖRÜŞMELERİMİZDEN GERÇEKTEN MEMNUNUZ"

Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili, IŞİD'le mücadele kapsamında İncirlik üssünün koalisyon uçakları tarafından kullanılmasına ilişkin Türk yetkililerle görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

Beyaz Saray'dan gönderilen brifing deşifresine göre ABD yönetiminden üst düzey yetkililer, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Air Force-2 uçağıyla İstanbul'dan ABD'ye dönerken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkan Yardımcısı Biden ile görüşmesinin ardından yapılan basın toplantısında, Erdoğan ile Biden'ın konuştukları konulara ilişkin genel, kısa bilgiler verdiği ve İncirlik üssü ve Esed'den bahsedilmediği hatırlatıldı. Görüşmelerde ilerleme sağlanıp sağlanmadığına ilişkin soru üzerine üst düzey yetkili, şunları kaydetti:

"Haklısınız, onlar (Erdoğan ve Biden) orada oturup bir sürü anlaşmanın altına imza atmadılar. Aslında bu noktadan sonra nereye gideceğimiz konusunda daha büyük şeffaflığa ulaştık. Çözülmeyen bazı ilave sorunları vardı ve her iki yönetim bunların üzerinde gelecek günlerde kafa yoracak. İhtiyaçlarımızın ve sıkıntılarımızın bu konularda neler olduğu hakkında daha iyi bir anlayışa sahibiz."

Yetkili, görüşmede odaklanılan konular hakkında bilgi vererek, IŞİD ile mücadele ve Irak'ın yanı sıra Suriye'de Esed rejiminin şiddet yanlısı gruplar için mıknatıs görevi gördüğü konusunda tarafların hem fikir olduklarını dile getirdi.

IŞİD ve özellikle Suriye konusunda ABD'nin Türklerle yakın veya farklı düşünüp düşünmediğine ilişkin çok şeyin söylendiğini hatırlatan yetkili, "Bu görüşmelerden (Türk yetkililerle) ortaya çıkan, bu konularda anlaşmazlığımızdan çok, daha fazla ortak yönlerimiz olduğuna ikna olduk" ifadesini kullandı. Yetkili, IŞİD'in yenilgiye uğratılması noktasında mutabık olduklarını belirterek, örgütün sadece ABD ve bölgedeki müttefikleri için değil aynı zamanda Türkiye'nin de sınırına tehdit oluşturduğunu ve Türkiye'nin bu tehdidi çok ciddiye aldığını anlattı.

Bu tehditle mücadelede Türk yönetiminin kendileriyle hareket ettiğine vurgu yapan yetkili, Ankara'nın kendileriyle işbirliğini artırmaya yönelik yollar aradığını, Washington'ın da bu noktada onlarla çalışmak istediğini kaydetti.

Yetkili, Irak'taki gibi hava saldırılarının yanında sahada etkili bir güvenlik gücü olmadan IŞİD'in Suriye'de zayıflatılıp yok edilmeyeceğini belirterek, Ankara ve Washington yönetimlerinin bu noktada Suriye'de alanda uygun gücün Esed olmadığı noktasında fikir birliği içinde bulunduklarını bildirdi. Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) IŞİD ile mücadele kapsamında sahadaki güvenilir gücün olacağının altını çizen yetkili, ÖSO'nun daha hızlı ve etkili eğitilip donatılması için Türkiye ile işbirliğinin artırılıp artırılmayacağı konusunun ele alındığı bilgisini vererek, "Ancak bu noktada kesinleşmiş bir karar yok" diye konuştu.

Yetkili, ABD ile Türkiye'nin, Suriye'yi şiddet yanlısı aşırı gruplar için mıknatısa dönüştürenin de Beşşar Esed olduğu konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.

Yetkili, "Türklerle görüşmelerimizden gerçekten memnunuz" dedi.

Türkiye ile hala anlaşmazlıklarının bulunduğu konuların neleri kapsadığının sorulması üzerine yetkili, Suriye ve IŞİD ile mücadele konularında askeri işbirliğine yönelik açıklık kazandırılması gereken noktalar olduğuna işaret etti. Yetkili, ancak bunun bir anlaşmazlık anlamına gelmediğini vurguladı.

Yetkili, İncirlik üssünün kullanımının Amerikalı ve Türk yetkililer arasında hala tartışılıp tartışılmadığı sorusunun yöneltilmesi üzerine ise şu yanıtı verdi:

"Irak ve Suriye'de IŞİD ile mücadele etmek için birlikte nasıl hareket edebileceğimize dair bu üst düzey görüşmelere devam ettiğimiz sürece, koalisyon uçaklarının ve diğer varlıklarının Türk tesislerini kullanabilmelerine yönelik görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Türkler platformlarını biraz daha (kullanıma) açmadan önce bizimle tamamen aynı fikirde olmak istediklerinde net oldular. Bu noktada ilerleme kaydettiğimizi söylemek isterim, sona geldiğimizde eğer hepimiz mutabık kalırsak, koalisyon için Türkiye'de genişletilmiş kullanıma sahip olacağız. Tabii ki bu Türklere bağlı olacak."



