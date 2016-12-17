ABD Başkan Yardımcısı Biden, Cumhurbaşkanı Akıncı İle Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı, dün Rusya Büyükelçisi Stanislav V. Osadchiy ile de görüşmüştü.

Biden da Cumhurbaşkanı Akıncı'ya, ABD yönetiminin müzakere sürecine desteğinin ve yakın ilgisinin devam ettiğini belirterek, 9 Ocak'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayacak müzakerelerde başarı diledi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Akıncı'nın, dün akşam ABD Başkan Yardımcısı Biden ile telefonda görüştüğü belirtildi.