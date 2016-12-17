ABD Başkan Yardımcısı Biden, Cumhurbaşkanı Akıncı İle Telefonda Görüştü

BİDEN: “ABD YÖNETİMİNİN MÜZAKERE SÜRECİNE DESTEĞİ VE YAKIN İLGİSİ DEVAM EDİYOR”
ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Akıncı'nın, dün akşam ABD Başkan Yardımcısı Biden ile telefonda görüştüğü belirtildi.
Yaklaşık yarım saat görüşmede, Akıncı Biden'a müzakere sürecinin geldiği son aşama hakkında bilgi verdi.
Biden da Cumhurbaşkanı Akıncı'ya, ABD yönetiminin müzakere sürecine desteğinin ve yakın ilgisinin devam ettiğini belirterek, 9 Ocak'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayacak müzakerelerde başarı diledi.
Cumhurbaşkanı, dün Rusya Büyükelçisi Stanislav V. Osadchiy ile de görüşmüştü.