Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Aralık 2016 Cumartesi 07:56

ABD Başkan Yardımcısı Biden, Cumhurbaşkanı Akıncı İle Telefonda Görüştü

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile telefonda görüştü.

ABD Başkan Yardımcısı Biden, Cumhurbaşkanı Akıncı İle Telefonda Görüştü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

BİDEN: “ABD YÖNETİMİNİN MÜZAKERE SÜRECİNE DESTEĞİ VE YAKIN İLGİSİ DEVAM EDİYOR”

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Akıncı'nın, dün akşam ABD Başkan Yardımcısı Biden ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Yaklaşık yarım saat görüşmede, Akıncı Biden'a müzakere sürecinin geldiği son aşama hakkında bilgi verdi.

Biden da Cumhurbaşkanı Akıncı'ya, ABD yönetiminin müzakere sürecine desteğinin ve yakın ilgisinin devam ettiğini belirterek, 9 Ocak'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayacak müzakerelerde başarı diledi.

Cumhurbaşkanı, dün Rusya Büyükelçisi Stanislav V. Osadchiy ile de görüşmüştü.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
ABDBiden
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Regl Olduğu İçin Sürgün Edildi, Öldü Regl Olduğu İçin Sürgün Edildi, Öldü
AB'den Gümrük Birliği Açıklaması AB'den Gümrük Birliği Açıklaması
Rus Büyükelçi Karlov'un Silahlı Saldırıda Öldürülmesi Rus Büyükelçi Karlov'un Silahlı Saldırıda...
Japonya 9 Milyar Dolarlık Nükleer Santrali Kapatıyor Japonya 9 Milyar Dolarlık Nükleer Santrali Kapatıyor
Irak'ta Sığınmacı Kampında Yangın Irak'ta Sığınmacı Kampında Yangın
İngiltere’de Kamu Borcu Bin 655 Trilyon Sterline Yükseldi İngiltere’de Kamu Borcu Bin 655 Trilyon Sterline...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Regl Olduğu İçin Sürgün Edildi, Öldü

Haberi Oku