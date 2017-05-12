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12 Mayıs 2017 Cuma 16:44

ABD Avrupa'ya Da Dizüstü Yasağı Getirmeyi Planlıyor

ABD Avrupa'ya Da Dizüstü Yasağı Getirmeyi Planlıyor
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ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Avrupa'dan yapılan doğrudan uçuşlarda da yolcu kabinlerine elektronik cihazların alınmasının yasaklanmasını planlıyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre, İç Güvenlik Bakanı John Kelly, perşembe günü ülkenin önde gelen havacılık firmalarının yöneticileriyle bir araya gelerek, elektronik cihaz yasağı uygulamasının genişletilmesi konusunu ele aldı ancak görüşmenin sonunda bir karar alınmadığı bildirildi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Muhtemel tehlike unsurlarını gözden geçirmeye devam ediyoruz ve havacılık alanında eğer görünen veya görünmeyen bir tehlike söz konusu olursa, daha önce olduğu gibi gerekli değişiklikler yapılacaktır. Özel ve devlete bağlı şirketlerimizle güvenlik önlemlerinin alınması için yakın temas halindeyiz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yasağın genişletilmesi için herhangi bir kararın henüz alınmadığına da değinildi.

Fransa, İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya'dan yetkililerin bugün ABD İç Güvenlik Bakanlığıyla telekonferans yoluyla bir toplantı yaparak, konuyu ele alması bekleniyor.

Basında yer alan haberlere göre, 2016 yılında ABD'den Avrupa'ya 30 milyon civarında yolcu uçuş yaptı.

ABD yönetimi, mart ayında, 8 ülkeden ABD'ye yapılan doğrudan uçuşlarda boyutu cep telefonundan büyük elektronik cihazların kabine alınmalarını yasaklamıştı.

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