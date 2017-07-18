ABD, AB'nin Suriye'ye Yeni Yaptırım Kararından Memnun

ABD yönetimi, Avrupa Birliği’nin (AB), sivillere karşı kimyasal silah kullanımında rolü bulunan Suriye rejiminin 8 askeri yetkilisi ile Suriye Bilimsel Çalışma ve Araştırmalar Merkezinden (SSRC) 8 bilim insanına yaptırım uygulanması kararını memnuniyetle karşıladı.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: "BU ADIM 4 NİSAN'DAKİ HAN ŞEYHUN KİMYASAL SALDIRISI DAHİL SURİYE REJİMİNİN SURİYE HALKINA KARŞI DEFALARCA KİMYASAL SİLAH KULLANMASI ÜZERİNE REJİMDEN HESAP SORMAYI AMAÇLAYAN ABD'NİN SON ZAMANLARDA UYGULADIĞI YAPTIRIMLARDAN SONRA GELDİ"

ABD yönetimi, Avrupa Birliği’nin (AB), sivillere karşı kimyasal silah kullanımında rolü bulunan Suriye rejiminin 8 askeri yetkilisi ile Suriye Bilimsel Çalışma ve Araştırmalar Merkezinden (SSRC) 8 bilim insanına yaptırım uygulanması kararını memnuniyetle karşıladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bu adım 4 Nisan'daki Han Şeyhun kimyasal saldırısı dahil Suriye rejiminin Suriye halkına karşı defalarca kimyasal silah kullanması üzerine rejimden hesap sormayı amaçlayan ABD'nin son zamanlarda uyguladığı yaptırımlardan sonra geldi" ifadesine yer verildi.

ABD'nin geçen nisan ayında birçok SSRC mensubuna yaptırım uyguladığı hatırlatılan açıklamada, söz konusu merkezin Suriye'nin kimyasal saldırılarında büyük rolü olduğu vurgulandı.

Ayrıca ABD'nin, mayıs ayında çok sayıda Suriye rejimi yetkilisine yaptırımlar uyguladığı hatırlatılan açıklamada, AB'nin yaptırım kararının "diğer müttefiklerle ABD ve AB'nin ortak çabalarının yanı sıra uluslararası toplumun uzun zamandır kimyasal silah kullanımı ile ilgili küresel normları ihlal etmesinden dolayı Esed rejimini sorumlu tutmasının bir parçası" olduğu kaydedildi.

Yeni yaptırım kararı AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarını bir araya getiren AB Dış İlişkiler Konseyi’nden çıkmıştı.

Yaptırım kapsamında AB'nin, Suriye rejimiyle iş birliği halinde hareket eden 8 üst düzey Suriyeli askeri yetkili ile 8 bilim insanının mal varlığının dondurulması ve haklarında seyahat yasağı kararı aldığı duyurulmuştu.

Son alınan kararla AB'nin Suriye halkına yönelik şiddet içeren baskıdan sorumlu olmaları, rejimi desteklemeleri veya rejimden fayda sağlamaları nedeniyle yaptırım uyguladığı kişi sayısı 255'e ulaştı. AB aynı nedenlerle 67 şirketin de mal varlığını dondurmuştu.

Yaptırımların 1 Haziran 2018'e kadar sürmesi bekleniyor.