ABD, 9 bin Nepalli Göçmeni göndermeye çalışıyor...

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, ülkedeki yaklaşık 9 bin Nepalli göçmene yönelik özel koruma programını sona erdirme kararı aldığı bildirildi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığının, Nepal'de 2015'te 8 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından ABD'ye sığınarak "Geçici Koruma Statüsü" (TPS) altında ülkede yaşayan yaklaşık 9 bin Nepal vatandaşının oturum iznini iptal etmeye hazırlandığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Kirstjen Nielsen'in, Nepal'de depremden kaynaklanan aksaklıkların “artık büyük çapta görülmemesi gereken bir dereceye kadar düştüğü" sonucuna vardığı kaydedildi.

Bakanlığın kararı ile Nepalli göçmenlerin 24 Haziran 2019'a kadar ABD'den ayrılmaları ya da göçmenlik statülerini değiştirmeleri gerekecek.

ABD'de, savaş ve doğal afetlerden etkilenen ülkeler için güvenli bir sığınak sağlamak amacıyla 1990’da Geçici Koruma Statüsü oluşturulmuştu.

ABD yönetimi, bu yılın başında, 2001 yılındaki depremin ardından ABD'ye geçici izinle yerleşen yaklaşık 200 bin El Salvadorlunun ülkelerine geri dönmesi ya da sınır dışı edilmesi için bu kişilere 18 ay süre verdiğini açıklamıştı.

Benzer şekilde Trump, doğal afetlerin ardından son yıllarda ABD'ye yerleşen Honduraslılar, Nikaragualılar ve Haitililer için de söz konusu Geçici Koruma Statüsünü uzatmama kararı almıştı. Geçen yıl kasım ayında yapılan açıklamada Haitililere ülkeyi terk etmeleri için 18 ay süre verilmişti.

ABD'de yasa dışı olarak bulunan yaklaşık 700 bin göçmenin sınır dışı sürecini başlatan Trump yönetimi, bu konuda gereken yasal düzenlemeyi yapması için marta kadar Kongreye süre vermişti.

(AA/ÖZ/GÜL)