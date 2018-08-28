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ABD 2. Filo’yu yeniden kuruyor

ABD ile Sovyet Rusya arasında geçen Soğuk Savaş döneminde faal olan ve Kuzey Atlantik'te Rusya'yı caydırma amacını taşıyan 2. Filo'yu yeniden canlandırma kararı aldı.

ABD 2. Filo’yu yeniden kuruyor

ABD ile Sovyet Rusya arasında geçen Soğuk Savaş döneminde faal olan ve Kuzey Atlantik'te Rusya'yı caydırma amacını taşıyan 2. Filo'yu yeniden canlandırma kararı aldı.

28 Ağustos 2018 Salı 22:26
ABD 2. Filo’yu yeniden kuruyor

ABD ile Sovyet Rusya arasında geçen Soğuk Savaş döneminde faal olan ve Kuzey Atlantik'te Rusya'yı caydırma amacını taşıyan 2. Filo'yu yeniden canlandırma kararı aldı.

Washington’un 2. Filo’yu tekrar canlandırmasını yorumlayan Rus askeri uzman İgor Korotçenko, ABD’nin Rusya’nın Arktik’te bu denli güçlenmesini beklemediğini ifade etti.

“DAHA AGRESİF OLUNABİLİR”

Russia Today’e (RT) konuşan Korotçenko, “Bu, Soğuk Savaş dönemine ve denizdeki rekabete geri dönüş demek. Bu, beraberinde iyi bir şey getirmez ve ABD’nin özellikle Kuzey Atlantik’te daha agresif bir tutum sergilemesi beklenebilir” dedi.

Rusya-ABD ilişkilerindeki gerilimin artacağını ve Kuzey Atlantik’in ‘parlama’ noktası haline geleceğini kaydeden Korotçenko, Rus Kuzey Filosu’nun en güçlü filo olduğunun da altını çizdi.

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RUSYA’NIN GÜÇLENMESİNİ BEKLEMİYORLARDI

Rus askeri dergisi Arsenal Oteçestva Ticari Direktörü Aleksey Leonkov ise, eski Başkan Barack Obama döneminde Rusya’nın Arktik kararlılığını küçümseyen Washington’un, 2. Filo’yu yeniden kurarak reaktif bir önlem aldığını belirtti.

Leonkov, “NATO’nun Kuzey Atlantik’te neredeyse hiç gücü bulunmuyor. Zira Rusya’nın Arktik filosunu geliştirmesini ve kıyı güçleri oluşturmasını beklemiyorlardı” diye konuştu.

Rusya’nın hamlelerinin yanı sıra Arktik’in ekonomik öneminin artmasının Pentagon’da paniğe yol açtığını savunan Leonkov, bu gelişmelere 2. Filo’yla yanıt verildiğini ifade etti.

ABD Donanması Deniz Operasyonları Komutanı John Richardson, 2. Filo’yu yeniden kurmanın nedenini “Rekabet üstünlüğümüzü ve denizdeki hakimiyetimizi korumak zorundayız” diye açıklamıştı.

2. FİLO 2011’DE FESHEDİLMİŞTİ

2. Filo, 1950 yılında kurulmuş, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği’ne karşı mücadelede önemli rol oynamıştı. Filo, ABD Başkanı Barack Obama döneminde, 2011’de feshedilmişti.

ABD Donanması, geçtiğimiz mayıs ayında da 2. Filo’nun canlandırıldığını açıklamıştı. Görev yeri ABD’nin Doğu Kıyısı ve Atlas Okyanusu olacak filonun temel görevi olarak Moskova’nın, ABD müttefiklerine yönelik ‘toprak iddialarına’ karşı koymak gösterilmişti.

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