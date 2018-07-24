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Abbas’tan Filistinli şehit ve tutuklu ailelerinin maaşlarına güvence

Abbas’tan Filistinli şehit ve tutuklu ailelerinin maaşlarına güvence

24 Temmuz 2018 Salı 12:09
Abbas’tan Filistinli şehit ve tutuklu ailelerinin maaşlarına güvence

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinliler adına toplanan vergilerden Filistinli tutuklu ve şehit ailelerine ayrılan ödeneğin kesilmesini öngören İsrail kanununa gönderme yaparak, “Elimizde tek bir kuruş bile kalsa onu şehit ve esir ailelerine harcayacağız.” dedi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, Filistin Devlet Başkanı Abbas, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bulunan Başkanlık Sarayı’nda Filistinli eski tutuklu ve şehit aileleriyle bir araya geldi.
Abbas, görüşmede yaptığı konuşmada, “Filistinli esir ve şehit ailelerine ödenen maaşların engellenmesi veya kesintiye uğramasına asla izin vermeyeceğiz. Elimizde tek bir kuruş bile kalsa onu şehit ve esir ailelerine harcayacağız.” ifadesini kullandı.
Tutuklu ve şehit ailelerinin kendilerine emanet olduğunu vurgulayan Abbas, “Esir ve şehitler Filistin halkının mücadelesinin semasında birer yıldız olarak görüyoruz ve onlar bizim için her şeyden önce gelir.” diye konuştu.
Filistin hükümeti de daha önce yaptığı açıklamada, İsrail parlamentosunun, Filistinliler adına toplanan vergilerden Filistinli tutuklu ve şehit ailelerine ayrılan ödeneğin kesilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasını "savaş ilanı" olarak gördüklerini açıklamıştı.
Filistinlilerin vergilerinden Filistinli tutuklular ile şehit ailelerine ayrılan ödeneğin kesilmesini öngören tasarı İsrail parlamentosunda, 2 Temmuz’da yapılan ikinci ve üçüncü oylamalarda 87 milletvekilinden "kabul", 15'inden "ret" oyu alarak yasalaşmıştı.
İsrail Savunma Bakanı AvigdorLiberman, ocak ayında yaptığı açıklamada, İsrail yasalarını onaylayan bakanlar komitesinin, Filistinli şehitler ve tutuklular için tahsis edilen ödeneğin kesilmesini öngören bir yasa tasarısı hazırladığını duyurmuştu. İsrail parlamentosu, söz konusu yasa tasarısının ilk oylamasını mart ayında gerçekleştirmişti.
İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1994’te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince, İsrail yönetimi, Filistinliler adına, kontrolü altındaki sınır kapılarından topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor. 
Filistin hükümeti ise bu vergilerden İsrail hapishanelerindeki tutuklular ile şehit edilenlerin ailelerine sembolik maaş tahsis ediyor. Söz konusu yasayla bu vergilerden yaklaşık 300 milyon dolarlık kısmın kesilmesi hedefleniyor.
 

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Son Güncelleme: 24.07.2018 15:47
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