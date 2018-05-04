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Abbas, Yahudi Soykırımıyla İlgili Sözleri İçin Özür Diledi

Kudüs, 4 Mayıs 18 : Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Yahudi soykırımına ilişkin geçen hafta yaptığı açıklamayla ilgili özür diledi.

Abbas, Yahudi Soykırımıyla İlgili Sözleri İçin Özür Diledi

Kudüs, 4 Mayıs 18 : Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Yahudi soykırımına ilişkin geçen hafta yaptığı açıklamayla ilgili özür diledi.

04 Mayıs 2018 Cuma 15:29
Abbas, Yahudi Soykırımıyla İlgili Sözleri İçin Özür Diledi

Kudüs, 4 Mayıs 18 : Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Yahudi soykırımına ilişkin geçen hafta yaptığı açıklamayla ilgili özür diledi.

Abbas, 30 Nisan\'da Filistin Ulusal Konseyi toplantılarının açılış konuşmasında sarf ettiği "Yahudilerin Avrupa\'da Yahudi oldukları için değil finansal alandaki faaliyetleri nedeniyle öldürüldüğü" yönündeki sözleriyle ilgili özür mesajı yayımladı.

Filistinlilerin Yahudi düşmanlığının her türlüsünü kınadığı belirtilen mesajda, "Biz uzun zamandır tarihteki en iğrenç suçlardan biri olan Yahudi soykırımını kınadığımızı ve bu soykırımın kurbanlarının acılarının paylaştığımızı tekrar ediyoruz." denildi.

Bütün semavi dinler gibi Yahudiliğe de saygı duyduğunu vurgulayan Abbas, "Eğer söz konusu açıklamamla insanları, özellikle de Yahudi inancına mensup kişileri hakarete uğramış hissettirdiysem onlardan özür dilerim." ifadelerini kullandı.

Abbas, iki devletli çözümden yana olduklarının altını çizerek, barış içinde yan yana yaşamak istediklerini kaydetti.

Mahmud Abbas\'ın pazartesi günü yaptığı konuşmadaki sözlerine Birleşmiş Milletler, ABD ve Avrupa Birliği\'ne üye ülkelerden tepki gelmişti.

(AA/ DOĞ/GUR)

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